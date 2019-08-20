Ремонт фасадов, установка новых остановок и светоточек: какие изменения ждут Ижевск в ближайшие годы

16 августа глава Ижевска Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» - Ижевск» (107.6 FM) (12+) рассказал о некоторых изменениях, которые будут происходит в городе. Когда уже станет светло на улицах, когда установят остановки и какие скверы появятся в ближайшие годы? Публикуем самые важные факты.

ВМЕСТО ЧИНОВНИКОВ – ОСТАНОВКИ

В ближайшие три-четыре года в Ижевске заменят все остановки (всего по городе их 653 штуки). Заменены они будут на простые, но современные комплексы, с камерами наблюдения, которые позволят обезопасить их от вандалов. Начнут массовую замену в 2020 году с центрального квадрата города.

Из ближайших планов – сделать к 19 сентября 2019 года семь новых комплексов с видеонаблюдением, из которых два – «умных» (они будут иметь камеры, вай-фай и мультимедийный модуль – он позволит размещать рекламу и информацию для жителей). Последние берутся на пробу.

- Мы проверим, насколько эти остановки будут востребованы у жителей. Потрачено на покупку остановок около 848 тысяч рублей, - рассказал Олег Бекмеметьев.

Новые комплексы установят в точках: «21 гастроном», «Центральный рынок», «Ваш дом на ул. Ленина», «ЖД больница», «ул. Гагарина», «Поликлиника нефтяников» и «Школа на пер. Железнодорожном».

Отметим, что средства на установку семи комплексов появились за счет оптимизации численности муниципальных служащих. Отдельно Олег Бекмеметьев отметил, что будут искать средства на скорейшую установку комплексов для улицы Ударная и около Монтажного техникума.

СВЕТЛЫЙ ГОРОД

В рамках концессионного соглашения, должны построить 8,5 тысяч светоточек, которые необходимы в Ижевске. Сейчас их около 30 тысяч, но они требуют замены или ремонта.

Фото: Архив

- Это работа не одного года и в следующем году должны уже начать. На данный момент выполнены работы – [установлены] 204 светоточки на сумму около 3 млн рублей, 2600 получили замену светильников на светодиодные, которые позволяют экономить. Также восстановлена 31 светоточка на улице Ленина до ипподрома, у театра «Молодой человек», на переулке Широкий и у школы №28, - рассказал глава города.

При этом Олег Бекмеметьев сообщил, что до конца года в Ижевске появится еще 88 фонарей на улицах 7-я Подлесная (от Школьной до 30 лет Победы), Фруктовая (до дома №94 по улице 30 лет Победы) и в мкрн Орловский.

ВИД ГОРОДА

До конца 2019 года в Ижевске постараются закончить ремонт фасадов домов на Пушкинской и Лихвинцева в Ижевске. Напомним, что ремонт уже начался – на здании строительные леса. Планировалось, что фасады доделают к сентябрю, однако непогода внесла правки в сроки завершения работ.

- Работы в целом будут вестись поэтапно. В целом в планах восстановить фасады порядка четырех десятков зданий. В этом году – это два дома на Пушкинской и один на Лихвинцева. На Пушкинской №190 и №198 – потому что они находится около недавно отремонтированного стадиона «Динамо». А на Лихвинцева – он находится в самом центре, еще и одни из самых крупных, - сообщил Олег Бекмеметьев.

В последующем, когда работы по фасадам будут продолжены, с жителями проведут плановую работу по информированию.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Уже составляют список на 2020 год – какие общественные пространства Ижевска преобразятся или появятся. В этот список вошли 3-я очередь Центральной площади, лесопосадка у ТРК «Столица», сквер Заречный, сквер Школьный, сквер на пересечении улиц Степная и Парашютная, сквер Тарасова, лесопосадка вдоль улицы Бабушкина, парк Тишино, лесопосадка вдоль ул. 40 лет Победы, набережная, Березовая роща.

Глава Ижевска отметил, что часть из этих объектов сделают, часть будет в работе, а для части разработают проектную документацию. Так или иначе, за них возьмутся.