2019-08-25T14:57:38+03:00
Общество

Какая погода ждет ижевчан на следующей неделе

По-настоящему осенняя неделя ожидается в Ижевске
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Казалось бы, что до сентября еще есть неделя, но осенняя погода придет уже в понедельник. Всю неделю температура не поднимется выше +14 градусов и пройдут дожди.

По данным сервиса Яндекс погода, в понедельник, 26 августа, температура днем составит +13…+15 градусов, ночью +8…+9 градусов, пройдет небольшой дождь.

Во вторник, 27 августа, температура днем +12…+13 градусов, ночью +10…+11 градусов, небольшой дождь.

В среду, 28 августа, температура днем +13 градусов, ночью +8…+9 градусов, возможен дождь.

В четверг, 29 августа, температура днем +10 градусов, ночью +6…+7 градусов, возможность дождей сохранится в течение всего дня.

В пятницу, 30 августа, температура днем +13 градусов, ночью +6…+7 градусов, небольшие дожди.

В субботу, 31 августа, днем +13 градусов, ночью +6 градусов, ясно.

В воскресенье, 1 сентября, днем +15…+17 градусов, ночью +8…+9 градусов, небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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