Какая погода ждет ижевчан на следующей неделе
Казалось бы, что до сентября еще есть неделя, но осенняя погода придет уже в понедельник. Всю неделю температура не поднимется выше +14 градусов и пройдут дожди.
По данным сервиса Яндекс погода, в понедельник, 26 августа, температура днем составит +13…+15 градусов, ночью +8…+9 градусов, пройдет небольшой дождь.
Во вторник, 27 августа, температура днем +12…+13 градусов, ночью +10…+11 градусов, небольшой дождь.
В среду, 28 августа, температура днем +13 градусов, ночью +8…+9 градусов, возможен дождь.
В четверг, 29 августа, температура днем +10 градусов, ночью +6…+7 градусов, возможность дождей сохранится в течение всего дня.
В пятницу, 30 августа, температура днем +13 градусов, ночью +6…+7 градусов, небольшие дожди.
В субботу, 31 августа, днем +13 градусов, ночью +6 градусов, ясно.
В воскресенье, 1 сентября, днем +15…+17 градусов, ночью +8…+9 градусов, небольшой дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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