Правда ли, что «Энергосбыт» отказывается от бумажных платежек и как теперь ижевчанам оплачивать счета?

Ижевчане не на шутку перепугались, когда в 10-х числах августа не нашли в почтовых ящиках платежки от ПАО «ЭнергосбыТ Плюс». Причем те, кто получают счета за «коммуналку» на электронную почту, никакого сбоя не заметили. Что произошло и как теперь оплачивать счета, разбиралась «Комсомолка».

«Не умею оплачивать через интернет»

Галине 72 года. Каждый месяц женщина получает платежки у консьержки. Но в этот раз пенсионерке не передали платежку от «Энергосбыта».

– Я всегда все добросовестно плачу и теперь боюсь, что у меня накопится долг! Не могу понять, придет ли вообще моя платежка. Соседки говорят, что теперь надо все оплачивать через интернет. А я не умею включать компьютер! – жалуется Галина.

Галина – далеко не единственная, кто не получил платежки от «Энергосбыта» в срок.

– Раздражает ситуация с «Энергосбытом»! Квитанций нет, скачиваю из интернета. Формат не читается, и каждый месяц приходится вводить данные карты и подтверждать кодом из СМС, – возмущается Алла.

Что случилось?

Как выяснилось, причина в том, что «Энергосбыт» расторг договор с «Почтой России». Причем решение было принято на уровне страны, ведь договоры между компаниями заключались в Москве.

Официально компания не комментировала ситуацию, но когда журналист «Центра» позвонил в колл-центр «Энергосбыта», то выяснилось, что платежку все-таки доставят.

– Курьеры будут приносить платежки на постоянной основе. Можете не переживать, она «железно» будет приходить каждый месяц, – сказали в колл-центре.

Обещание компания сдержала: 15 августа несколько ижевчан сообщили, что нашли платежку в почтовом ящике.

Несмотря на ситуацию, ажиотажа в офисах компании нет. Фото: Лада Иванова

Что дальше?

Повторятся ли еще такие сбои или нет – вопрос открытый. Как сообщили в пресс-службе «Энергосбыта», «компании ведут переговоры по вопросам дальнейшего взаимодействия» с «Почтой России», но от дальнейших комментариев представители «Энергосбыта» отказались.

Внимание! Если платежка не пришла, зайдите на сайт udm.esplus.ru в раздел «Проверить баланс» или обратитесь в офис «Энергосбыта».

Как еще оплатить счета?

1) Через «Личный кабинет» на сайте udm.esplus.ru. Укажите там номер лицевого счета, номер дома, квартиры, адрес электронной почты. Для оплаты счетов нужно будет ввести номер банковской карты.

2) На сайте udm.esplus.ru через форму обратной связи. Понадобится ввести номер лицевого счета, номер телефона, адрес электронной почты и сумму платежа.

3) Через банки-партнеры (Сбербанк. «Ижкомбанк», «РоссельхозБанк» и др.).

4) В офисах «Энергосбыта». Нужно назвать номер своего лицевого счета.

5) Оформить получение платежки на электронную почту. Это можно сделать двумя способами: через настройки личного кабинета или через электронную заявку.

Где находятся офисы?

Офисы компании находятся по следующим адресам:

Ул. 7-я Подлесная, 71

Ул. Ленина, 152

Ул. 10 лет Октября, 23

Ул. Труда, 50а

Ул. Гагарина, 5б

Ул. Ленина, 27

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