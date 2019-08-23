Утро в Ижевске: участок, где закрыли движение до декабря, объявившийся должник и новое сооружение на одной из улиц

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 августа, четверг. Нас ждет +20...+22 градусов, также возможны кратковременные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Почему на массовых праздниках в Удмуртии могут запретить использовать одноразовую посуду.

- Еще одна история о хищении крупной суммы.

- На высоте 105 метров в Ижевске появился гигантский флаг России.

- Прокуратура Удмуртии ответила на главные вопросы родителей о «добровольных» взносах и борьбе с ними.

- Начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал о виновнике ДТП с патрульной машиной.

- Житель Удмуртии, приревновав свою жену, убил её.

- На двух участках в Ижевске в этом году появится освещение.

- Хрупкая девушка... кто бы мог подумать, что ее обвинят в организации занятия проституцией.

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ЗАКРЫТОЕ ДВИЖЕНИЕ

Фото: яндекс карты

В Ижевске до 1 декабря 2019 года закрыли движение на участке по улице Голублева. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города (Подробнее).

ДОЛЖНИК ОБЪЯВИЛСЯ

Фото: Сергей Грачев

Бывший участник КВН и шоумен-должник после публикации в СМИ сам позвонил приставам и сообщил, где он находится (Подробности).

НОВОЕ СООРУЖЕНИЕ

Фото: Управление Благоустройства

Для чего на улице 40 лет победы в Ижевске установили столбики (Подробности)