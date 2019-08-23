Утро в Ижевске: участок, где закрыли движение до декабря, объявившийся должник и новое сооружение на одной из улиц
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 августа, четверг. Нас ждет +20...+22 градусов, также возможны кратковременные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
- Почему на массовых праздниках в Удмуртии могут запретить использовать одноразовую посуду.
- Еще одна история о хищении крупной суммы.
- На высоте 105 метров в Ижевске появился гигантский флаг России.
- Прокуратура Удмуртии ответила на главные вопросы родителей о «добровольных» взносах и борьбе с ними.
- Начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал о виновнике ДТП с патрульной машиной.
- Житель Удмуртии, приревновав свою жену, убил её.
- На двух участках в Ижевске в этом году появится освещение.
- Хрупкая девушка... кто бы мог подумать, что ее обвинят в организации занятия проституцией.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМ:
ЗАКРЫТОЕ ДВИЖЕНИЕ
Фото: яндекс карты
В Ижевске до 1 декабря 2019 года закрыли движение на участке по улице Голублева. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города (Подробнее).
ДОЛЖНИК ОБЪЯВИЛСЯ
Фото: Сергей Грачев
Бывший участник КВН и шоумен-должник после публикации в СМИ сам позвонил приставам и сообщил, где он находится (Подробности).
НОВОЕ СООРУЖЕНИЕ
Фото: Управление Благоустройства
Для чего на улице 40 лет победы в Ижевске установили столбики (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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