Утро в Ижевске: самые громкие ДТП недели, образы Алины Загитовой в новом сезоне и реконструкция Центральной площади
Доброе утро, Ижевск! На дворе 26 августа, понедельник. Не забудьте взять сегодня зонтики: синоптики обещают местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +14-16 градусов. А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
-Женщина из Хакасии похитила у жителей из Удмуртии более 400 тысяч рублей
-Модельная библиотека появится в Ижевске
-Реконструкцию Центральной площади завершат к 10 сентября
-Какие образы примерит Алина Загитова в новом сезоне
-Биатлонист из Удмуртии завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по летнему биатлону
-«Бурановские бабушки» из Удмуртии приедут с концертом в Ставропольский край
-Международный фестиваль скандинавской хотьбы прошел в Ижевске
-Как ижевчане могут узнать свое предназначение по звездам
Перейдем к подробным новостям:
Погоня с ДПС и автобус, угодивший в трубопровод: ТОП-4 самых жестких ДТП Удмуртии за неделю
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В Удмуртии с 18 по 25 августа произошло большое количество ДТП. Собрали топ-4 самых жестких автоаварий.
Какая погода ждет ижевчан на следующей неделе?
Фото: pixabay
Казалось бы, что до сентября еще есть неделя, но осенняя погода придет уже в понедельник. Всю неделю температура не поднимется выше +14 градусов и пройдут дожди.
Битва в полной тишине: в Ижевске определили чемпионов России по шахматам
Фото: Евгений Швец
Поздним вечером 22 августа в Ижевске прошло награждение новых чемпионов России по шахматам. Присвоение почетных титулов стало завершением одного из самых масштабных спортивных событий, которые когда-либо проходили в городе и республике. Завершились Суперфиналы 72-го чемпионата России среди мужчин и 69-го чемпионата России среди женщин в тот же день. Новыми чемпионами России по шахматам стали Евгений Томашевский и Ольга Гиря.
ИСТОЧНИК KP.RU
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