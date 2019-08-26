Утро в Ижевске: самые громкие ДТП недели, образы Алины Загитовой в новом сезоне и реконструкция Центральной площади

Доброе утро, Ижевск! На дворе 26 августа, понедельник. Не забудьте взять сегодня зонтики: синоптики обещают местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +14-16 градусов. А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

-Женщина из Хакасии похитила у жителей из Удмуртии более 400 тысяч рублей

-Модельная библиотека появится в Ижевске

-Реконструкцию Центральной площади завершат к 10 сентября

-Какие образы примерит Алина Загитова в новом сезоне

-Биатлонист из Удмуртии завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по летнему биатлону

-«Бурановские бабушки» из Удмуртии приедут с концертом в Ставропольский край

-Международный фестиваль скандинавской хотьбы прошел в Ижевске

-Как ижевчане могут узнать свое предназначение по звездам

Перейдем к подробным новостям:

Погоня с ДПС и автобус, угодивший в трубопровод: ТОП-4 самых жестких ДТП Удмуртии за неделю

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии с 18 по 25 августа произошло большое количество ДТП. Собрали топ-4 самых жестких автоаварий.

Какая погода ждет ижевчан на следующей неделе?

Фото: pixabay

Казалось бы, что до сентября еще есть неделя, но осенняя погода придет уже в понедельник. Всю неделю температура не поднимется выше +14 градусов и пройдут дожди.

Битва в полной тишине: в Ижевске определили чемпионов России по шахматам

Фото: Евгений Швец

Поздним вечером 22 августа в Ижевске прошло награждение новых чемпионов России по шахматам. Присвоение почетных титулов стало завершением одного из самых масштабных спортивных событий, которые когда-либо проходили в городе и республике. Завершились Суперфиналы 72-го чемпионата России среди мужчин и 69-го чемпионата России среди женщин в тот же день. Новыми чемпионами России по шахматам стали Евгений Томашевский и Ольга Гиря.