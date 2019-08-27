Утро в Ижевске: подробности ДТП с автобусом, возможное повышение цен на проезд и новый нападающий в ХК «Ижсталь»
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 августа, вторник. В городе сегодня будет облачно, временами дождь. Днем до +15 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
Семейная пара из Удмуртии во сне задавила двухмесячного ребенка
Пять человек пострадали в результате ДТП на трассе Удмуртии
В 2019 году на ремонт дорог в микрорайоне Люлли в Удмуртии выделили 84 млн рублей
Ижевчанина пытались убить в Санкт-Петербурге
Специалисты завершили ремонт южного участка ижевской кольцевой дороги
ДТП С АВТОБУСОМ
Вечером 23 августа автобус № 21 врезался в опору теплотрассы на улице Новоажимова. В этот момент в салоне находились 35 человек. 26 из них, включая двои детей, пострадали – их госпитализировали. До сих пор семь человек находятся в больнице. Так что же произошло в тот вечер? Выяснила «Комсомолка».
Фото: Алена Селезнева
ПОВЫШЕНИЕ
С 1 ноября в Ижевске может измениться стоимость проезда на трамваях и троллейбусах. ИжГЭТ предлагает изменить тариф на 23 рубля при оплате по карте и 25 рублей в салоне.
НАЗНАЧЕНИЕ
Фото: Сергей Грачев
Хоккейный клуб «Ижсталь» подписал контракт с новым нападающим. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Им стал 23-летний Артур Лаута, который имеет опыт выступления за молодежную команду России.
Фото: hawk.ru
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »