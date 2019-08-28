Утро в Ижевске: смягчение приговора убийце и насильнику, спасение бабушки из огня и пожары в Сибири глазами ижевских добровольцев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 августа, среда. Нас ждет +10...+12 градусов, дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Стало известно, кто еще из известных поэтов приедет на фестиваль «Читай, Ижевск!».

- Ижевчанина осудили за пьяную езду на машине.

- На трассе Удмуртии в кювете нашли машину без номеров. Узнали, что с водителем.

- 28 августа в Ижевске ожидается усиление ветра! А также прогноз погоды на ближайшие дни.

- Пенсионер из Удмуртии утонул в Крыму.

- На каком участке в Ижевске будет ограничено движение до 29 августа.

- Помните ДТП, после которого водителя отвезли в реанимацию? Так вот, им оказался глава Оханского городского округа.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ТУШИЛИ ПОЖАРЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Фото: личный архив героя публикации

«Комсомолка» пообщалась с курсантами, которые уехали в Красноярский край бороться с лесными пожарами (продолжение).

СМЯГЧИЛИ НАКАЗАНИЕ ПРЕСТУПНИКУ

Фото: скриншот видео

В Удмуртии сократили срок бывшему учителю школы, который обвиняется в убийстве любовницы и изнасиловании трех девочек в возрасте 12-13 лет (продолжение).

СПАСЛИ БАБУШКУ ИЗ ОГНЯ

Слева - Руслан. Справа - Арсений. Фото: из личного архива

26 августа в деревне Гавриловка Воткинского района Удмуртии разгорелся страшный пожар – загорелся жилой дом, в котором находилась 87-летняя бабушка (продолжение).

ПОХУДЕЛА НА 18 КГ

Фото: Архив героя публикации

41-летняя Анастасия поделилась рецептами полезных десертов и секретами похудения.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».