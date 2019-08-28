Утро в Ижевске: смягчение приговора убийце и насильнику, спасение бабушки из огня и пожары в Сибири глазами ижевских добровольцев
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 августа, среда. Нас ждет +10...+12 градусов, дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
- Стало известно, кто еще из известных поэтов приедет на фестиваль «Читай, Ижевск!».
- Ижевчанина осудили за пьяную езду на машине.
- На трассе Удмуртии в кювете нашли машину без номеров. Узнали, что с водителем.
- 28 августа в Ижевске ожидается усиление ветра! А также прогноз погоды на ближайшие дни.
- Пенсионер из Удмуртии утонул в Крыму.
- На каком участке в Ижевске будет ограничено движение до 29 августа.
- Помните ДТП, после которого водителя отвезли в реанимацию? Так вот, им оказался глава Оханского городского округа.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ТУШИЛИ ПОЖАРЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Фото: личный архив героя публикации
«Комсомолка» пообщалась с курсантами, которые уехали в Красноярский край бороться с лесными пожарами (продолжение).
СМЯГЧИЛИ НАКАЗАНИЕ ПРЕСТУПНИКУ
Фото: скриншот видео
В Удмуртии сократили срок бывшему учителю школы, который обвиняется в убийстве любовницы и изнасиловании трех девочек в возрасте 12-13 лет (продолжение).
СПАСЛИ БАБУШКУ ИЗ ОГНЯ
Слева - Руслан. Справа - Арсений. Фото: из личного архива
26 августа в деревне Гавриловка Воткинского района Удмуртии разгорелся страшный пожар – загорелся жилой дом, в котором находилась 87-летняя бабушка (продолжение).
ПОХУДЕЛА НА 18 КГ
Фото: Архив героя публикации
41-летняя Анастасия поделилась рецептами полезных десертов и секретами похудения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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