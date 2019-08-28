Гордость Удмуртии

С момента запуска в эксплуатацию в 1979 году и по сей день нефтеперекачивающая станция «Киенгоп» является одним из ключевых объектов в структуре АО «Транснефть - Прикамье»: обеспечивает транспортировку черного золота по магистральным нефтепроводам Ножовка - Мишкино - Киенгоп и Киенгоп - Набережные Челны. История возникновения и развития станции в разрезе большой страны, словно в зеркале, отражает и этапы ее становления.

На Дунькином лугу

Николай Пантюхин, много лет возглавлявший станцию «Киенгоп», помнит, как она строилась, ведь работать он пришел сначала на ее предшественницу, которая носила название «Киенгопская».

- Устроился на работу в январе 1979 года, а новая станция открылась в конце лета, - рассказывает Николай Петрович. - Раньше здесь была промысловая нефтеперекачивающая станция с двумя подпорными и четырьмя основными насосами. Занималась она перекачкой нефти с нескольких месторождений. Было три приемно-сдаточных пункта. Они прокачивали немного, но достаточно. Время шло, месторождения развивались, прирост шел хороший. Поэтому было принято решение строить станцию новую, уже с резервуарным парком. Что здесь было до станции? Да чистое поле было. Местные называли это место Дунькин луг - видимо, в прежние времена принадлежало это место некоей Дуньке. Это еще не самое удивительное название для местности. Вот территория, где стоит питающая все месторождения подстанция, раньше называлось Закар гурбыл, что в переводе с удмуртского означает «печка Захара».

Николай Пантюхин начал свою трудовую деятельность на станции в должности машиниста технологических насосов. Проработав два года, был назначен инженером по охране труда.

- Для меня стало полной неожиданностью, когда начальник станции, оставляя должность, порекомендовал на свое место меня, - вспоминает Николай Петрович. - Я этого не ожидал, ведь на станции были люди выше по должности. В общем, уговаривали меня долго - хотя бы на месяц, хотя бы временно, только попробовать. Согласился я на это «временно», и с тех пор, с небольшим перерывом, проработал начальником станции больше 20 лет.

Хозяйство досталось Николаю Пантюхину хлопотное.

- Раньше ведь никакой автоматизации не было, - вспоминает он. - Операторы каждые два часа ходили вдвоем, а то и втроем замерять уровень нефти. Поднимались на резервуар, опускали рулетку. Отбор проб проводился через верх резервуара. Не было даже автоматических головок для отбора проб.

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Розы для начальника

Николай Пантюхин говорит, что за годы работы его дважды лишали премии: за то, что не вовремя построил теплицы, и за то, что не вовремя их разобрал.

- В 1980-е годы нас, как и все советские предприятия, обязали участвовать в продовольственной программе. Всем станциям дали задание - выбрать направление для деятельности. Кто-то свинарник построил, кто-то бычков взял на откорм. Я предложил построить теплицу и выращивать там помидоры, огурцы и цветы. Но в те сложные времена достать стройматериалы было большой проблемой. Конечно, в срок мы теплицу не поставили, и меня за это премии лишили. А потом, когда программу выполнили, наказали за то, что не успел в срок ее демонтировать.

Овощи станционные из двух теплиц отправляли в рабочую столовую для удешевления питания, излишки продавали сотрудникам, поставляли в детские учреждения.

- На столе у меня каждый день стояла ваза со свежими розами, - смеется Николай Петрович. - Я их отправлял и начальнику управления, и бухгалтерам, чтобы радовались красоте.

Трудовые династии - от прошлого к будущему

Трудовая династия семьи Вахрушевых - это три поколения работников станции.

- Первой пришла на станцию моя мама. Она работала лаборантом по отбору проб еще на станции «Киенгопская», - рассказывает Владимир Вахрушев. - Так что именно она родоначальница нашей династии. Потом на старую еще станцию устроился работать я. А впоследствии перешел работать на новую. Начинал с лаборанта-пробоотборщика, потом стал товарным оператором. На пенсию ушел с должности оператора нефтепродуктоперекачивающей станции.

Много лет работали на «Киенгопе» супруга Владимира (сначала сменным инженером, затем диспетчером) и его отец. Сейчас династию продолжают две дочери Владимира Юрьевича.

- Начинать было тяжело, - вспоминает Владимир Вахрушев. - Стояла непролазная грязь, дорог не было. Тракторами, бывало, машины приходилось вытаскивать. Столовая щитовая. Все делали вручную. В конце смены, помню, руки-ноги уже не двигались. Сейчас, конечно, условия труда просто роскошные. После 2000-х годов оборудование стало меняться - на смену ручному труду пришла автоматизация. А сейчас и вовсе станция стала как городок отдельный.

Удивительно, но есть на станции еще одна трудовая династия с такой же фамилией Вахрушевы. Это два брата - Алексей и Сергей. Если добавить к годам их работы трудовой стаж их матери, то получится ровно 40 лет. И Вахрушевы, и другие трудовые династии за годы работы на «Киенгопе» сроднились. Да и как может быть иначе, если станция стала их вторым домом, второй семьей?

В юбилейный для «Киенгопа» год на станции проводится масштабная реконструкция. Меняют буквально все, включая систему автоматики для управления технологическим оборудованием станции и двигателями. А это значит, что перед большой семьей «Киенгопа» ставится много интересных задач.

В обозримом будущем человечество будет по-прежнему остро нуждаться в нефти как в источнике энергии. И «Киенгоп», как часть общей системы магистрального трубопроводного транспорта России, будет совершенствоваться и развиваться согласно стратегии предприятия и энергетической стратегии страны в целом.