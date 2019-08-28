130 лет на железной дороге: В семье из Удмуртии уже три поколения железнодорожников

«Комсомолка» продолжает рубрику «Трудовые династии». И на этот расскажем вам о семье Русских - судьбы каждого в ней переплетены нитями железных дорог.

Детская мечта

Глава семейства – Михаил Русских - родился в небольшой деревне Балезинского района.

- Деревня на пригорке была, и я ребенком любил наблюдать за поездами: паровоз мчится стрелой, дым идет, - вспоминает Михаил Ильич. - Мечтал, что сяду в поезд и смогу уехать хоть в Москву, хоть во Владивосток.

Но когда Мише было 12 лет, умерла мать. В годы Великой Отечественной войны ей по разнарядке от колхоза пришлось строить железную дорогу Ижевск-Балезино. Там 30-летняя женщина серьезно подорвала свое здоровье. Мальчик остался сиротой.

Вся жизнь Михаила Русских связана с железными дорогами. Фото: личный архив героя публикации

Он попал в Муромскую школу-интернат, закончив которую решил, что вот теперь-то сможет выучиться на машиниста. Но детской мечте не суждено было сбыться: на тот момент Михаилу было 15 лет, а на машинистов брали с 17. Пришлось поступать в радиотехнический техникум, а уже после него в железнодорожный институт в Свердловске.

- Где-то в глубине души есть разочарование, что не стал машинистом, - признается Михаил Ильич. - По специальности я инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог. Эта работа похожа на шахматную игру: когда руководишь движением поездов, сложно предсказать, какие ситуации могут случиться. А в кабине локомотива за свою жизнь я наездился вдоволь. Особенно когда работал на БАМе.

Общий стаж работы Михаила Ильича на железной дороге - 34 года.

По два часа любовался улыбкой

После учебы в вузе Михаила Ильича направили на срочную службу в Забайкальский военный округ. Отслужив, начал работать на станции Наушки Восточно-Сибирской железной дороги. Сначала дежурным по станции, затем заместителем начальника станции по оперативной работе.

Дети признаются: "Папу видели редко, он постоянно был в командировках". Фото: личный архив героя публикации

И здесь Михаил встретил главную любовь всей своей жизни.

- Я работала тогда продавцом, - вспоминает Ольга Павловна, его жена. - Миша приходил каждый день в магазин и смотрел на меня. Часа по два, говорит. Я потом ему сказала: «Ты вообще-то офицер, как ты мог столько времени попусту тратить»?» А он мне: «Ты так улыбалась...» А я даже не замечала его. Конечно, мы пересекались постоянно, то на улицах, то на танцах. Знала, что он работает замначальника станции. А потом Миша однажды приехал к нам домой, сел на крылечко и говорит: «Пришел к твоему папе. Руки твоей просить». Папа сказал: «Пусть дочь сама решает». И я вдруг согласилась выйти за него замуж.

Михаила переводят в Улан-Удэ, затем в Иркутск. Ольга всюду следует за мужем. Вскоре она, дочь и жена железнодорожников, поступает в железнодорожный институт и начинает трудиться по специальности. Ее трудовой стаж на железной дороге - 35 лет. Работала диспетчером и инженером по организации грузоперевозок в контейнерах.

Легкие на подъем

- Муж говорит: «Переезжаем?» - я отвечаю: «Едем», - рассказывает Ольга Павловна. - Мы легкие на подъем.

Михаил Русских: "У меня жена такая красавица была! Да она и сейчас красавица!". Фото: личный архив героя публикации

К очередному переезду к новому месту работы папы - в Северобайкальском отделении он стал заместителем начальника отдела движения по технической работе - семья переезжала уже с четырьмя детьми.

- Мы жили в молодом небольшом городе Северобайкальске, - вспоминают дочери. - До Байкала 15 минут ходьбы. Весной багульник цветет в лесу - потрясающий ковер. Недалеко от города горячие источники. Вспоминаем городок, как детский рай. Только не было развитой инфраструктуры. Хотя нам, детям, в то время она была и не нужна. Поэтому когда однажды утром родители сообщили: «Переезжаем в Ижевск» - это было как снег на голову. Что это такое - Ижевск? Где находится?

В тяжелые 90-е на БАМе начались сокращения, учебных заведений для выросшей старшей дочери поблизости тоже не было. И глава семейства решает перебраться в родные места. С 1994 года он работал в Ижевском регионе Горьковской железной дороги сначала диспетчером, затем перешел в экономический отдел. Так что на пенсию вышел финансистом.

С Днем железнодорожника большую и дружную семью Русских поздравил Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: личный архив героя публикации

У всех детей четы Русских высшее образование.

- Дочь Ирина работает в Ижевском регионе ГЖД инженером. Ее стаж 24 года.

- Дочь Елена трудится в ремонтном локомотивном депо в Агрызе. Стаж 20 лет. Ее муж - начальник ремонтного локомотивного депо.

- Дочь Анна - в отделе кадров Ижевского региона ГЖД, стаж 15 лет.

- Сын Алексей работает в коммерческой структуре. А вот его жена - инженер в дирекции по эксплуатации зданий и сооружений на железной дороге. Ее стаж 7 лет.

- Вы подталкивали детей к тому, чтобы и они связали свои судьбы с железной дорогой? - интересуюсь у супругов Русских.

- Нет, - смеются они. - Дочери вообще хотели в медицину уйти, педагогику. Младшая педколледж закончила и пединститут. Но недолго поработала в детском саду, все равно перешла на железную дорогу.

Суммарный стаж работы на железной дороге семьи Русских - более 130 лет! Фото: личный архив героя публикации

Семейные встречи можно пропустить только по болезни

- Мы всегда собираем детей с их семьями на Рождество. Не принимаются никакие отговорки, что не могут. Только если болеет и лежит, - рассказывает Ольга Павловна. - Заранее готовимся: придумываем конкурсы, игры. И обязательно делаем поделки. У нас их великое множество.

Второй по важности семейный праздник, когда вся большая семья собирается вместе - день свадьбы родителей.

А на третьем месте, конечно, День железнодорожников. И хотя по традиции отмечают его уже в более узких кругах, в этом году семья Русских встретилась за большим столом 3 августа. С профессиональным праздником их поздравил Глава Удмуртии Александр Бречалов.