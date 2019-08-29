2019-08-29T10:53:48+03:00
Общество

Утро в Ижевске: ДТП с автобусом и «легковушкой», спасение 5-летнего мальчика и история автомобиля на госуслугах

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 августа, четверг. Нас ждет +10...+12 градусов, также возможны кратковременные дожди. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- «Легковушка» въехала в яму на улице Авангардной в Ижевске

- Забор на Центральной площади в Ижевске уберут перед самым открытием

- В России - похолодание до минус трех, а в Ижевске – дожди

- Почему убийце и растлителю девочек из Удмуртии сократили срок?

- Судебный пристав помог потерявшемуся в Удмуртии пятилетнему мальчику

- В 2020 году на портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Вновь крупное ДТП с автобусом

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

28 августа в 16:30 на улице Выставочная в Ижевске столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Пострадали обе машины, машине ВАЗ 2114 досталось больше, удар пришелся на пассажирскую сторону. У автобуса от столкновения треснуло лобовое стекло. Подробности аварии читайте в нашем материале.

Вредный сосед

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Если вы живете в многоквартирном доме, то не понаслышке знаете – соседи могут быть разными. Кто-то – выгуливает собак во дворе и не убирает за любимым питомцем. Кто-то – оставляет на лестничной клетке мусор или старую мебель, загораживающую проход. Как бороться с нерадивыми жильцами, выяснила «Комсомолка».

130 лет на железной дороге

Фото: личный архив

Фото: личный архив

«Комсомолка» продолжает рубрику «Трудовые династии». И на этот расскажем вам о семье Русских - судьбы каждого в ней переплетены нитями железных дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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