2019-09-01T13:27:10+03:00
Общество

«Календарь здоровья» на сентябрь: ижевчане могут привиться от гриппа и проконсультироваться с маммологом

Какие медицинские мероприятия ждут горожан в первый месяц осени?
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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На сайте проекта «Лучшая клиника» запустилась новая рубрика «Календарь здоровья». Это своего рода план заботы о своем здоровье, включающий все необходимые обследования, полезные советы и акции от медицинских учреждений Ижевска. Так какие же медицинские мероприятия ждут горожан в первый месяц осени?

1. Вакцинация от гриппа.

Любой житель Удмуртии может сделать прививку от гриппа в поликлинике по мест у жительства. Вакцина защитит от тех подтипов вируса, которые, по прогнозам специалистов, могут вызвать эпидемию в осенне-зимний период. Что еще нужно знать об иммунизации против гриппа.

2. Консультация маммолога.

Женщины в возрасте от 25 лет должны обследовать молочные железы с помощью УЗИ и консультироваться с маммологом. После 35 – заменить УЗИ на скрининг. Можно ли обойтись самообследованием?

Полный календарь здоровья можно увидеть на сайте.

СПРАВКА КП:

«Лучшая клиника - 2019» — это народный конкурс, где каждый может проголосовать за лучшую больницу, поликлинику, частный медицинский центр или стационар, выбрать народного врача — настоящего профессионала, а также узнать рейтинг лучших врачей Ижевска и Удмуртии. Голосование стартует совсем скоро! Следите за обновлениями на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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