2019-09-01T19:02:25+03:00
Общество

Утро в Ижевске: новый сад на Баранова, проверка автобусов и открытие «Сада Дружбы народов»

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 сентября, понедельник. В городе сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Днем до +14 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

«Псевдобар» закрыли в Удмуртии

«Калина» и «десятка» столкнулись в Ижевске

2 сентября в Ижевске запретят продажу алкоголя

Спортсменки из Удмуртии завоевали медали на Первенстве России по велоспорту

Далее с подробностями.

ОТКРЫЛИ

Детский сад «Солнечный город» на улице Баранова открыл свои двери для детей и родителей. В новом трехэтажном здании детского сада каждый день могут комфортно располагаться 220 детей. Также внутри находится современный развивающий комплекс STEM-образования.

Фото: пресс-служба города Ижевска

Фото: пресс-служба города Ижевска

6 НАРУШЕНИЙ

В Ижевске продолжаются проверки городского общественного транспорта. Они начались из-за недавних ДТП с участием автобусов. За прошлую неделю проведена проверка 49 транспортных средств, выявлено 6 нарушений.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

«САД ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

31 августа на территории Парка Космонавтов открылся «Сад дружбы народов». Там на различных площадках располагаются элементы традиционной культуры различных народов, проживающих на территории Удмуртии – появятся русский, удмуртский, украинский, немецкий, азербайджанский, таджикский, мордовский и другие сады.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Генерал армии Анатолий Куликов - об уроках трагедии Беслана: Когда террористы захватили школу, два дня не было руководителя операцией. Поэтому погибло более 300 заложников
Об этом экс-глава МВД, бывший вице-премьер рассказал нашему обозревателю Александру Гамову на сайте kp.ru [видео]
Новости 24