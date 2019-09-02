Утро в Ижевске: новый сад на Баранова, проверка автобусов и открытие «Сада Дружбы народов»
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 сентября, понедельник. В городе сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Днем до +14 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
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ОТКРЫЛИ
Детский сад «Солнечный город» на улице Баранова открыл свои двери для детей и родителей. В новом трехэтажном здании детского сада каждый день могут комфортно располагаться 220 детей. Также внутри находится современный развивающий комплекс STEM-образования.
Фото: пресс-служба города Ижевска
6 НАРУШЕНИЙ
В Ижевске продолжаются проверки городского общественного транспорта. Они начались из-за недавних ДТП с участием автобусов. За прошлую неделю проведена проверка 49 транспортных средств, выявлено 6 нарушений.
Фото: Диля Ахмадишина
«САД ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
31 августа на территории Парка Космонавтов открылся «Сад дружбы народов». Там на различных площадках располагаются элементы традиционной культуры различных народов, проживающих на территории Удмуртии – появятся русский, удмуртский, украинский, немецкий, азербайджанский, таджикский, мордовский и другие сады.
Фото: Анастасия Захарова
ИСТОЧНИК KP.RU
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