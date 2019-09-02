Утро в Ижевске: новый сад на Баранова, проверка автобусов и открытие «Сада Дружбы народов»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 сентября, понедельник. В городе сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Днем до +14 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

«Псевдобар» закрыли в Удмуртии

«Калина» и «десятка» столкнулись в Ижевске

2 сентября в Ижевске запретят продажу алкоголя

Спортсменки из Удмуртии завоевали медали на Первенстве России по велоспорту

Далее с подробностями.

ОТКРЫЛИ

Детский сад «Солнечный город» на улице Баранова открыл свои двери для детей и родителей. В новом трехэтажном здании детского сада каждый день могут комфортно располагаться 220 детей. Также внутри находится современный развивающий комплекс STEM-образования.

Фото: пресс-служба города Ижевска

6 НАРУШЕНИЙ

В Ижевске продолжаются проверки городского общественного транспорта. Они начались из-за недавних ДТП с участием автобусов. За прошлую неделю проведена проверка 49 транспортных средств, выявлено 6 нарушений.

Фото: Диля Ахмадишина

«САД ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

31 августа на территории Парка Космонавтов открылся «Сад дружбы народов». Там на различных площадках располагаются элементы традиционной культуры различных народов, проживающих на территории Удмуртии – появятся русский, удмуртский, украинский, немецкий, азербайджанский, таджикский, мордовский и другие сады.