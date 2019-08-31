Фото: в ижевском Парке Космонавтов открылся Сад дружбы народов
31 августа на территории Парка Космонавтов открылся Сад дружбы народов. Там на различных площадках располагаются элементы традиционной культуры различных народов, проживающих на территории Удмуртии – появятся русский, удмуртский, украинский, немецкий, азербайджанский, таджикский, мордовский и другие сады.
- Это событие, этот праздник, он широко шагнул за пределы только города Ижевска. Сегодня здесь будет дано начало саду дружбы, который сегодня объединяет 15 диаспор. Я уверен, что это только начало, – рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
Фото: Анастасия Захарова
Всего на территории Ижевска проживают представители 130 различных национальностей. Этот сад – важный для Удмуртии и России проект, поясняет глава города. Он будет расти и развиваться, объединяя все больше народов.
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
- Этот сад подарит не только эстетическое удовольствие, но много открытий, после которых – главное – самым маленьким (детям. – Прим. ред.) захочется узнать об истории, культуре, праздниках народов, которые проживают у нас на территории Удмуртии, – добавила министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова.
Колодец, в который принято смотреть на удачу. Фото: Анастасия Захарова
ИСТОЧНИК KP.RU
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