2019-08-31T11:51:59+03:00
Общество

Фото: в ижевском Парке Космонавтов открылся Сад дружбы народов

Сейчас там представлены 15 различных народов России
Дмитрий БикинАнастасия Захарова
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова

31 августа на территории Парка Космонавтов открылся Сад дружбы народов. Там на различных площадках располагаются элементы традиционной культуры различных народов, проживающих на территории Удмуртии – появятся русский, удмуртский, украинский, немецкий, азербайджанский, таджикский, мордовский и другие сады.

- Это событие, этот праздник, он широко шагнул за пределы только города Ижевска. Сегодня здесь будет дано начало саду дружбы, который сегодня объединяет 15 диаспор. Я уверен, что это только начало, – рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Всего на территории Ижевска проживают представители 130 различных национальностей. Этот сад – важный для Удмуртии и России проект, поясняет глава города. Он будет расти и развиваться, объединяя все больше народов.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

- Этот сад подарит не только эстетическое удовольствие, но много открытий, после которых – главное – самым маленьким (детям. – Прим. ред.) захочется узнать об истории, культуре, праздниках народов, которые проживают у нас на территории Удмуртии, – добавила министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова.

Колодец, в который принято смотреть на удачу. Фото: Анастасия Захарова

Колодец, в который принято смотреть на удачу. Фото: Анастасия Захарова

ИСТОЧНИК KP.RU

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