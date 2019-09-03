Житель умирающего села Удмуртии создал в своем доме уникальный музей

Село Красный Яр находится на юге Удмуртии, в двух часах езды от Ижевска. Еще полвека назад здесь кипела жизнь: дети ходили в школу, взрослые растили урожай, работали в пожарной части и посещали церковь. Сейчас же в селе не живет и десятка людей. Несмотря на это, Красный Яр заслуживает того, чтобы побывать там хоть раз - погулять около реки, подышать свежим воздухом и посетить уникальный в своем роде музей.

У въезда в село стоит указатель Фото: Сергей Грачев

Что еще интересного можно увидеть в селе, выяснил журналист «Комсомолки», который лично отправился в Можгинский район.

УШЛИ, ОСТАВИВ ВСЕ НА СВОИХ МЕСТАХ

Ехать до Красного Яра сравнительно недолго - два часа по ровной дороге. Местность живописная - вокруг села раскинулись поля, которые по периметру обнимает величественная река Вала. Но найти это село без посторонней помощи непросто: на дороге нет никакой вывески и нужный поворот легко пропустить.

Мобильная связь пропала, едва мы въехали в село. Оно сплошь застроено небольшими жилыми домиками, когда-то яркими и красивыми, сейчас же в большинстве своем полуразрушенными.

Таксофон, с которого мы пытались позвонить Фото: Сергей Грачев

«Здесь, наверное, школа была, а здесь магазин, а вон и церковь бывшая виднеется. А на этом берегу речки наверняка бегали мальчишки знойным летом», - думала я, выглядывая из машины и разглядывая постройки. Посмотреть здесь действительно есть на что. На окнах висят занавески, стоят кружки на подоконниках… Все выглядит так, будто в один миг люди просто решили и уехали из дома, оставив все на своих местах. И больше уже никогда не вернулись…

Фото: Сергей Грачев

ВСЕ БЕЖАЛИ ИЗ ДЕРЕВНИ

Село тянется вперед на несколько километров. Несмотря на это, по-настоящему жилых и заселенных домов немного: постоянно в селе живет 8 - 10 семей. Друг друга знают хорошо, то и дело заглядывают друг к другу в гости и буквально присматривают друг за другом.

Один из тех, кто еще не покинул село, - Александр Мезрин. Здесь он звезда не только потому, что больше всех знает про историю родного места, но и потому, что коллекционирует разные старинные вещи.

Дом Александра находится при въезде в село Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

- Красный Яр получил статус села в 1878 году, - с ходу начинает рассказывать нам он. - Здесь ранее жило 7 разных фамилий, которые то ли были высланы, то ли просто сюда отправлены. Есть у меня приказ №96 Вятской губернии, в котором эта информация дается, а вот подробности указа мы до сих пор не знаем. Чисто русская деревня была - 4 улицы и 86 домов…

Александр пропускает нас в дом. На входе - большая самодельная карта села.

- Схему нарисовал сам, - поясняет Александр. - Это по состоянию на 1930 - 40-е годы. Мельница вот была, церковь, клуб, пожарная часть, школа, магазин. Раньше тут жили, работали, учились. А сейчас уже все… местных нет, все приезжие. Село превратилось в дачный поселок.

Карта деревни, которую сам нарисовал Александр, и родословная мужчины до 11 колена Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

На последних словах Александр грустно вздыхает. Во двор заглядывает седовласая приятная женщина низкого роста - нужны ли, мол, огурцы? Александр вежливо отказывается, говоря, что у него уже поспел свой урожай. Мужчина живет в доме один. Из хозяйства - курицы и кошка Нюша. В Ижевск ездит на своей машине только по нужде: если что-то нужно купить или, например, заехать в больницу.

- Во время перестройки все стали уезжать в город, цивилизация манила. В деревне нечем было заниматься, только в колхозе работать, - продолжает он. - Все бежали, да даже я, можно сказать, убежал: закончил здесь 10 классов, отслужил и уехал в Ижевск. Там женился, обосновался, маму забрал…

Фото: Сергей Грачев

По словам Александра, в село он с семьей приезжал уже не часто, в основном на Троицу, когда принято ходить на кладбище и поминать родных.

- А ближе к пенсии появилось желание заиметь тихий уголок. А где он самый лучший? Только там, где тебя родили. И вот потихоньку перебрался, спустя 40 лет, дом купил, - говорит Александр.

ДОМ-МУЗЕЙ

Кстати, дом у Александра непростой (не зря он местная легенда) - настоящий музей. Коллекционированием мужчина увлекся еще в детстве, а теперь у него сотни экспонатов.

Часть экспонатов Александр хранит прямо дома Фото: Сергей Грачев

- Тема для сбора, так скажем, была деревенская. Больше меня интересует домашняя утварь, но и от других интересных вещей не отказываюсь, - говорит мужчина. - Сначала нашел одну вещь, вторую, третью… А потом «закрутилось». Что-то покупаю, что-то меняю, что-то привозят друзья и знакомые. Так и собираю коллекцию уже лет 20.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Мужчина говорит, что у него нет единой тематики коллекционирования, поэтому собирает все Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Александр продолжает экскурсию по дому-музею. Школьный уголок с советской атрибутикой, старый телевизор, патефон…

Дома Александр создал настоящий школьный уголок, где собрал школьные принадлежности советских учеников Фото: Сергей Грачев

- Пока сидим, покажу дом свой, - говорит Александр и выносит из соседней комнаты вручную созданный макет родного дома. - В 1984 году я его сделал. Большой дом у нас был, пятистенный, с постройками, колодцем, баней по-черному… А еще мы кроликов держали. Отца своего не помню, потому что он умер, когда мне было 2 года.

Родной дом Александра, который он сделал сам Фото: Сергей Грачев

Александр грустно опускает глаза, смотрит на макет дома, вспоминая свое босоногое детство.

- Сейчас инфраструктуры нет у нас никакой. Школа и магазин за 3 км, в ближайшей деревне. Медпункта тоже нет. Что случись, никто не поможет. Единственное, что нас спасает, - ферма: бычков разводят. Без нее и села, наверное, не было бы уже. Дачники, конечно, приезжают, но всего на несколько месяцев в год. Хотя ради них даже газ провели! - удивляется Александр.

«МОЙ ДОМ ЗДЕСЬ»

Напоследок мы вновь отправились гулять по селу, но уже с Александром.

- Вот тут вот все дома были - и здесь, и там, - Александр едва успевает поворачиваться в разные стороны. - Кстати, во всех деревнях и селах всегда ставили памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, а у нас не было! Я захотел исправить этот момент, нашел в архивах данные, сам через знакомых заказал стелу. Всего из нашего села ушли на войну и не вернулись 48 человек…

Фото: Сергей Грачев

Не смогли мы уехать, не посмотрев на местную знаменитость - реку Вала. От дома Александра до нее рукой подать.

- Вот, смотрите, какая красота у нас тут! Будет жалко, если село умрет, - говорит Александр. - Молодежь здесь редко бывает. Да и что им надо сейчас на природе? Шашлык, баня, выпить и все. Деревенская жизнь не привлекает… Я сам частенько езжу в город навестить сына, внуков, жену (работает в городе), но жить там не хочу. Мой дом здесь…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

К сожалению, Красный Яр - не единственное почти брошенное село. Умирающие деревни разбросаны по всей России, их число измеряется тысячами. И это непустые слова. По данным последней переписи населения, в России 20 000 поселков, в которых не осталось ни одного жителя. В еще 36 000 живут по 1 человеку. Не пройдет и десятка лет, как и они перейдут в разряд обезлюдевших.

ОТ АВТОРА

Очевидно, что дети, выросшие на этих землях, вряд ли уже сюда вернутся. Получается, что для возрождения села нужны новые люди, не местные. Но как заинтересовать таких людей? Как сделать так, чтобы из деревень не уезжали хотя бы те, кто здесь живет сейчас? Ответы на эти вопросы найти трудно. Практически невозможно. А это значит, что съездить в такие деревни сейчас - это последний шанс увидеть их живыми…