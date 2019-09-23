2019-09-09T18:20:56+03:00
Общество

Лучший водитель такси в Ижевске: Я 7 лет в этой сфере и открыл с другом таксопарк

Константин Александров будет представлять свой город в финале всероссийского конкурса в Сочи
Анастасия КУРДЮКОВА
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ПРОВЕРИЛ СЕБЯ

В Ижевске выбрали лучшего водителя такси. Им стал 31-летний Константин Александров, который теперь будет бороться за главный приз и звание лучшего таксиста в России.

Напомним, финал конкурса пройдет 26 октября в Сочи на трассе Формулы-1. В соревнованиях примут участие 30 человек. Все они на высоком уровне показали свое мастерство на региональных этапах и теперь заявят о себе на всю страну.

- В такси я работаю 7 лет. С чего все началось? Взял в кредит машину, решил подработать, понравилось. Потом с другом открыли таксопарк, сотрудничаем с «Яндекс.Такси». А по образованию я автомеханик. Машины, езда и все, что с этим связано - неотъемлемая часть моей жизни, - рассказал «Комсомольской правде» Константин Александров.

В конкурсе финалист решил поучаствовать, чтобы проверить свои силы. Но специально к соревнованиям не готовился.

- В этом же и суть - проверить себя и свой профессионализм без каких-то специальных тренировок и подготовок, - отметил победитель.

Региональный этап состоял из четырех туров. Задания разделили на практические и теоретические.

На автодроме участникам нужно было выполнить несколько упражнений: проехать змейкой, выполнить параллельную парковку, заехать в гараж, развернуться в ограниченном пространстве, сдать задним ходом, остановиться у стоп-линии. Мастерство и плавность вождения проверялась с помощью стакана с водой. Водителям нужно было проехать на скорость, при этом ни капельки не разлив.

Теоретическая часть состояла из тестирования. Нужно было сдать правила дорожного движения, как в автошколе. Но на этом проверка знаний не закончилась. Были вопросы, касающиеся законодательства о такси, истории региона, оказания первой медицинской помощи, устройства автомобиля и техобслуживания.

- В каждом туре можно было набрать максимально 30 баллов. Причем скорость выполнения заданий играла существенную роль в наборе баллов. Их можно было как потерять (набрав штрафные), так и заработать бонусные (дополнительные). По итогам прохождения всех туров баллы суммировались и определялся победитель регионального этапа.

- Задания были интересными и полезными. Но у меня появилась идея, как усложнить практическую часть. Автодром проходить на машине более длинной модели, - предлагает лучший водитель. - Сложными показались задания, касающиеся правил, действующих за рубежом. Были вопросы с подвохом.

ПРИБЫЛЬ И СВОБОДА

Менять сферу деятельности Константин не собирается. Сложно найти работу со столькими преимуществами.

- У меня хороший заработок и свободный график. В любой момент можно поехать куда-то с друзьями или заняться какими-то непредвиденными делами. А клиенты какие интересные. Каждый день новые люди и знакомства: музыканты, политики, ученые. Самые забавные пассажиры - девушки: как начнут болтать, сколько женских секретиков узнал, лучше стал понимать женскую логику.

Константину Александрову нравится, что работа в такси довольно непредсказуемая.

- Никогда заранее не знаешь, где и когда можешь оказаться. Но мне это нравится, обожаю путешествовать. За 7 лет я столько разных мест и городов посетил, что иногда думаю, а поехал бы туда, если бы не работа? Вряд ли. А так масса впечатлений, - говорит победитель. - Кому-то такой спонтанный и непредсказуемый график может не понравиться. Но это не про меня.

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