Утро в Ижевске: новое шоу «Русских витязей», судьба театра имени Короленко и продление сезона для теплоходов

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 4 сентября. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки, температура +14...+16°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- «Девушка с татуировкой Сатурна»: в Ижевске возбудили уголовное дело по факту пропажи рязанки (Подробности)

- «Русские витязи» пролетят над Ижевском на четырех истребителях (Подробности)

- Глава Удмуртии возмутился многочисленными выступлениями депутатов на открытии детского сада (Подробности)

- Администрация Ижевска подала в суд на компанию, которая наносит разметку (Подробности)

- Специалисты назвали самый безопасный город Удмуртии (Подробности)

- Более 40% проверенных в Удмуртии клещей заражены боррелиозом (Подробности)

- Почти половина продавцов молочной продукции в Удмуртии торгуют с нарушениями (Подробности)

А теперь к главным новостям:

Журналист выяснил, как сейчас живет умирающее село в Удмуртии, в котором всего десять жителей

Фото: Сергей Грачев

Село Красный Яр находится на юге Удмуртии, в двух часах езды от Ижевска. Еще полвека назад здесь кипела жизнь: дети ходили в школу, взрослые растили урожай, работали в пожарной части и посещали церковь. Сейчас же в селе не живет и десятка людей. Несмотря на это, Красный Яр заслуживает того, чтобы побывать там хоть раз - погулять около реки, подышать свежим воздухом и посетить уникальный в своем роде музей. (Подробнее)

На улице Горького в Ижевске два автомобиля влетели в ограждение

Фото: Юрий Паламарчук

Во вторник, 3 сентября, произошло ДТП на улице Горького, около перекрестка с переулком Широким. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, столкнулись два автомобиля, которые затем влетели в ограждение. (Подробнее)

Навигационный сезон на теплоходах Ижевска будет продлен

Фото: Сергей Грачев

Прокатиться на теплоходах по пруду Ижевска теперь можно будет и в октябре. Продление сезона связано с большим спросом на действующие маршруты и соответствующими изменениями на самом транспорте. (Подробнее)

Скандал с воронежским театром оперы и балета повторился в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске обсуждают возможный снос здания театра им. В. Г. Короленко, построенного в 1946 году. Здание называют если не символом, то узнаваемой меткой города. В этой истории много параллелей с воронежским театром оперы и балета. С тем отличием, что в нашем случае власти уже дали гарантии сохранения здания. (Подробнее)