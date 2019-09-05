Утро в Ижевске: объединение школ, запуск фонтана на площади и «напоминалки» о ребенке в авто

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 5 сентября. Сегодня днем ожидается переменная облачность, температура +16...+18°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- ХК «Ижсталь» заменит капитана на старте сезона

- Зачем хотят объединить школы №30 и №40 в Ижевске?

- В Ижевске перекроют несколько улиц из-за легкоатлетического забега

- Провели тест-драйв нового фонтана на Центральной площади!

- Первоклассники из Можги не смогли попасть в цирк Ижевска из-за перевозчика

- Прекращены поиски жительницы Рязани, которая сбежала из санатория в Ижевске

- Целая картинная галерея появилась в подъезде дома в Ижевске

- В новых машинах появятся «напоминалки» о ребенке в салоне

А теперь к главным новостям:

Меняем лифт

Фото: Архив

Скрежет дверей, следы копоти, расплавленный пластик. Это не антураж для фильма ужасов, а состояние большинства лифтов в Ижевске. Устали от этого? Рассказываем, как исправить.

Распознаем гнилье

Фото: Архив

Как определить перезрелый арбуз и можно ли вернуть деньги за гнилой? «Комсомолка» рассказывает, как распознать испорченный плод еще в магазине.

Отдыхаем по-новому

Фото: Архив

Устали от обычных кафе и ресторанов? Предлагаем вам обзор новых заведений в Ижевске, где можно вкусно поесть и сделать оригинальные фотографии.