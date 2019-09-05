В Удмуртии стартовало голосование за лучшую клинику и народного врача

Жители Удмуртии могут выбрать любимую клинику и народного врача. Так, медиагруппа «Центр» при информационной поддержке «Комсомольской правды»-Ижевск» запустила проект «Лучшая клиника - 2019». Это народный конкурс, в рамках которого пациенты и профессиональное медицинское сообщество выбирают лучшие больницы и лучших врачей Ижевска и Удмуртии.

ЗАЧЕМ НУЖЕН КОНКУРС?

Сегодня в Ижевске работает больше 100 различных больниц, и вопрос, какому врачу и какой клинике доверить свое здоровье, как никогда актуален. Мы привыкли доверять «сарафанному радио»: чем больше хороших отзывов от реальных пациентов, тем выше шанс, что мы выберем именно это учреждение и конкретного врача.

В основе конкурса «Лучшая клиника - 2019» лежит тот же принцип: лучшие медучреждения здесь выбирают сами пациенты на основе собственного опыта - как положительного, так и отрицательного. По итогам конкурса мы узнаем, каким больницам доверяет больше всего горожан - результаты голосования будут опубликованы на сайте лучшаяклиника.рф, и вы можете быть уверены, что они будут максимально прозрачными и честными, без накруток. Также будет опубликован список лучших врачей - настоящих профессионалов своего дела, удостоенных искренней благодарности пациентов. Свою оценку деятельности клиник смогут дать и независимые эксперты - профессионалы отрасли.

Все перечисленное станет отличным ориентиром для пациентов при выборе клиники и врача в самых разных ситуациях.

КАК И ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Чтобы оставить свой голос, нужно перейти на сайт лучшаяклиника.рф и проголосовать за учреждение, которое, по вашему мнению, достойно считаться лучшим.

Чем больше будет голосов, тем точнее и объективнее будут итоги конкурса, поэтому не ленитесь участвовать в голосовании. Важно: клиники могут подавать заявки на участие и после старта голосования, поэтому заходите на сайт лучшаяклиника.рф почаще, чтобы не пропустить новых участников - возможно, среди них окажется та больница или врач, за которых вы искренне болеете.

ЗАЯВИТЕ ЛЮБИМОГО ВРАЧА

Кроме того, вы можете выбрать или заявить на конкурс любимого врача. Мы ждем предложений по следующим номинациям:

• лучший терапевт

• лучший хирург

• лучший невролог

• лучший травматолог-ортопед

• лучший офтальмолог

• лучший стоматолог

• лучший оториноларинголог

• лучший педиатр

• лучший гинеколог

• лучший врач по диагностике и лечению бесплодия

• лучший уролог

Есть три способа выдвинуть кандидатуру специалиста для голосования «Народный врач»:

• заполнить форму в специальном разделе на сайте лучшаяклиника.рф

• отправить заявку на электронную почту clinic@mgcentr.ru

• позвонить по телефону (3412) 902-020.

Проверить, кто из врачей уже заявлен на конкурс ис делать собственный выбор, вы можете по ссылке.

СКАЖИТЕ «СПАСИБО!

Кроме того, вы можете просто сказать любимому врачу или коллективу больницы «спасибо» - за профессионализм, доброжелательное отношение, готовность бороться за ваше здоровье и жизнь. Оставить благодарный отзыв также можно на сайте лучшаяклиника.рф.

На правах рекламы. 18+ Организатор конкурса - ООО Медиагруппа «Центр»

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