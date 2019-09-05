Ижевчанин перевоплощается в героев компьютерных игр и тратит на костюмы до 15 тысяч рублей

24 августа в зале ДК «Аксион» прошел последний фестиваль японской анимации Акибан. Более 200 человек из Ижевска и близлежащих городов вновь нарядились в героев фильмов, аниме и компьютерных игр. Среди них был и 27-летний ижевчанин Евгений Баскаков, который перевоплотился в Мордекая, персонажа популярной компьютерной игры. Таким косплеем Евгений увлекается уже 9 лет, о своем хобби он рассказал «Комсомолке».

«ШИЛ НОЧАМИ ПОСЛЕ РАБОТЫ»

- Вообще, на Акибане мы уже несколько лет выступаем командой, которая на сегодняшний день насчитывает 15 человек: делаем персонажей из понравившейся игры, готовим командное выступление. Вся подготовка начинается за несколько месяцев до фестиваля. В этом году на костюм я потратил месяца полтора. Шил ночами, после работы, - говорит Евгений. - Я делал персонажа игровой вселенной Borderlands* по имени Мордекай. Есть у этого персонажа и отличительный знак - птица Кровокрыл. Ее сделать никак не успевал, и ее сделали друзья по команде.

Фото: личный архив героя

По словам Евгения, последний фестиваль был одним из самых грандиозных.

- Борьба за призовые места для нас второстепенна. Нам больше нравится сама атмосфера фестиваля! От участия мы получаем кайф! - говорит молодой человек. - Каждый старался сделать свой образ незабываемым. На фестивале были косплееры в костюмах Бэтмена и даже Железного человека!

«ВИНОЙ ВСЕМУ - МОЙ ДРУГ»

Для Евгения прошедший Акибан - далеко не первый: в косплей ижевчанин пришел в 2009 году с подачи друга.

- До этого японской культурой я не увлекался (более того, аниме я до сих пор не люблю), но выступления, которые я увидел на фестивале, меня «зацепили»! Я с детства любил выступать на сцене, часто играл в школьных спектаклях, и здесь я увидел возможность вжиться не просто в новый образ, но в образ любимого персонажа, например, разыграть с командой сценку из фильма или игры, потанцевать и даже спеть! Вся эта «движуха» пришлась мне по душе, - вспоминает Евгений.

«ИСКОЛОЛ ВСЕ РУКИ, КОГДА ШИЛ ПЕРВЫЙ КОСТЮМ»

После первого фестиваля Евгений с приятелем решил, что в следующем году они придут уже в не качестве зрителей, а в качестве участников. Свой первый костюм ижевчанин сшил примерно за месяц. Тогда его персонажем стал Эрмак из игры Ultimate Mortal Kombat 3*.

- Шить я не умел, поэтому пришлось учиться обращаться с иголками и нитками практически с нуля. Нервничал, исколол все руки, но продолжал шить, - вспоминает Евгений. - Иногда я мог часами думать, как правильно сшить тот или иной элемент.

В 2016 году Евгений был в образе персонажа Фрауда из игровой вселенной Lamento* Фото: личный архив героя

На создание костюма Евгений тогда потратил около 1 000 рублей.

- Основу делал из папье-маше или гофрокартона, заготовки обтягивал тканью. Гофрокартон мы с другом нашли в магазине бытовой техники - попросили у сотрудников пустые коробки, – вспоминает наш герой. - А вообще я никогда ничего не заказывал для костюма на каких-то сайтах. Стараюсь все делать из легкодоступных материалов. Кроме того, мне нравится делать костюмы своими руками. Да и купить-то костюм любой сложности можно, а попробуй его сделать!

В 2013 году Евгений сделал костюм персонажа Кха-Белеха из игровой вселенной Might & Magic* Фото: личный архив героя

«НА КОСТЮМ УШЛО 1,5 ГОДА»

Костюмы Евгений готовил как к Акибану, так и к другим фестивалям. В среднем подготовка занимает у ижевчанина около трех месяцев. Но на один из костюмов Евгений потратил аж полтора года!

К своему хобби Евгений «подтянул» и свою девушку Фото: Амир Закиров

- Я готовил образ Дэфстроука (для Акибана 2018 года), злодея из комиксов. У него сложная броня, и я долго прорабатывал конструкции, делал форму заготовок, чтобы они точно повторили костюм персонажа, но при этом, чтобы в них мне было удобно двигаться, - рассказывает Евгений. - Детали брони делал из изолона (эластичный мягкий синтетический материал. - Прим. ред.) после этого обтягивал его марлей, закреплял клеем и уже только потом красил детали костюма. Это был самый дорогой мой образ: я потратил на него около 15 000 рублей! В среднем костюм мне обходится до 5 000 рублей.

«Самая большая проблема для меня – краски. Тяжело находить их определенного цвета. Я могу обойти 15-20 магазинов в городе и не найти то, что мне нужно!» Фото: Амир Закиров

Все изготовленные костюмы Евгений хранит дома в углу гостиной. Некоторые из них пригодились ему не только для участия в Акибане.

Фото: Амир Закиров

- Бывает такое, что на какое-то мероприятие нужны аниматоры. И компании, которые проводят мероприятия, ищут аниматоров с подходящими костюмами в том числе и среди участников Акибана. Не раз уже получилось так, что мои костюмы подходили. Например, один раз был на фестивале Cyberfest* компании Game Time*, занимающейся продажей игровых приставок и игровой атрибутики. Еще участвовал в бикини-фесте в «Нечкино», - говорит Евгений. - Сейчас из-за работы практически не остается времени на это хобби. Не знаю, буду ли продолжать заниматься косплеем. Однако если с ним все-таки придется «завязать», буду помогать группе в случае чего и писать музыку для выступлений.

БЛИЦ

Как выбирали, каким персонажем быть?

Первые несколько фестивалей мы с другом выступали вдвоем, поэтому сообща решали и выбирали, в каких персонажей мы будет перевоплощаться. В основном мы выбирали персонажей из компьютерных игр, анимэ почти не использовали. Со временем мы знакомились с новыми людьми, у нас образовалась своя компания и иногда мои друзья мне предлагали какого-то персонажа, говорили, что он мне подойдет.

Сколько весит костюм?

Простой тканевый костюм может весить до 5 кг. Сложные костюмы с каркасом, доспехами весят несколько десятков килограммов.

Какие инструменты используете для работы?

Канцелярский нож, клей «Момент», горячий клей, ножницы, швейная машинка и так далее.

СПРАВКА КП

Акибан - ежегодный аниме- и гик-фестиваль в Ижевске. Он рассчитан на любителей современной популярной культуры во всех ее проявлениях - аниме, манга, комиксы, фильмы, сериалы, мультфильмы, компьютерные игры и др. Первый в Ижевске фестиваль аниме «Акибан» прошел 21 сентября 2005 года. В его программу вошел показ восьми полнометражных аниме фильмов, снятых в различных жанрах, выставка фан-арта и оригинальных рисунков в стиле аниме, а также зрелищное сценическое шоу, закрывшее фестиваль.

*Бордерлендс, Ультимэйт Мортал Комбат, Киберфест, Гэйм Тайм, Ламенто, Майт энд Мэджик