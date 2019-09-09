Утро в Ижевске: ДТП этих выходных, афиша на День Оружейника и новая программа Алины Загитовой

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Каждая маленькая девочка мечтает превратиться в принцессу. И 30-летняя Мария Волкова, мама двоих детей, - тоже. Правда, она стала не принцессой, а «Королевой космоса» на конкурсе «Миссис Россия 2019»! (Подробности)

Концерт «Любэ», прилет «Русских витязей» и фейерверк: афиша на День оружейника 2019 в Ижевске

Фото: РИА-Новости

Приближается большой праздник не только для Ижевска, но и всей России - День оружейника. А на что смогут посмотреть ижевчане? Публикуем полную афишу на День оружейника (Подробности)