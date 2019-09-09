2019-09-09T10:21:11+03:00
Общество

Утро в Ижевске: ДТП этих выходных, афиша на День Оружейника и новая программа Алины Загитовой

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дмитрий Бикин
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, девятое сентября. Сегодня будет тепло - +18...20 градусов, возможен дождь. С утра ожидается небольшой туман. А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- Житель Удмуртии поедет на финал соревнований по памп-треку в Швейцарию!

- В Сети появилось видео новой произвольной программы Загитовой. На этот раз девушка примерила на себя образ Клеопатры!

- Около школы №74 открылся долгожданный стадион

- На Якшур-Бодьинском тракте произошло страшное ДТП

- Уроженка Ижевска прошла кастинг на шоу «Танцы»

- Человека разорвало в ДТП на Можгинском тракте, сообщают очевидцы

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Концерт «Любэ», прилет «Русских витязей» и фейерверк: афиша на День оружейника 2019 в Ижевске

Фото: РИА-Новости

Фото: РИА-Новости

Приближается большой праздник не только для Ижевска, но и всей России - День оружейника. А на что смогут посмотреть ижевчане? Публикуем полную афишу на День оружейника (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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