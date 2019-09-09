«Решили играть с профессионалами»: школьники из Ижевска организовали футбольный клуб

В августе на стадионе «Локомотив» одноименная детская футбольная команда принимала гостей на товарищеский матч - команду «Флагман». Событие было бы совсем не примечательным, если бы не одно но. Соперники - мальчики 11-13 лет - пришли на игру без тренера. Как оказалось, его у них нет. Совсем.

Как школьникам удалось создать собственный футбольный клуб, выяснила «Комсомолка».

ПЫТАЕМСЯ ИГРАТЬ, КАК ПРОФЕССИОНАЛЫ

Собственную футбольную команду школьники создали сами, полгода назад. Одноклассники, до этого никогда не занимавшиеся футболом, объединились, чтобы вместе развиваться в любимом виде спорта.

- Мы тогда только начинали играть в футбол. Увидели, как ребята играют против дворовых команд. Тогда мы решили создать свою, только такую, которая будет играть с профессионалами. С тех пор играем, - рассказывает капитан команды, вратарь Артем Киселев. - Тренировки у нас проходят 2-3 раза в неделю. Мы тренируем удары, «финты», также мои «сэйвы». Еще анализируем, как играют профессионалы, - на тренировках пытаемся сделать что-то похожее на их игру.

«Домашней» площадки у ребят нет, они всегда играют «в гостях». Фото: Сергей Грачев

Занимаются ребята на стадионе школы №100, там же «обкатывают» тактики и подсмотренные у профессионалов «обходы». По словам капитана, следят они за «Барселоной», «Ювентусом» и «Баварией». Но фаворит для него самого - российский ЦСКА.

- Мой кумир - Игорь Акинфеев! Надежный вратарь! - поделился он. - Всегда хотел повторить его «сэйв» в матче Россия - Испания, когда он отбил пенальти ногой, это было чудесно!

«ВАМ НЕСТЫДНО НЕ ЗАБИТЬ ИМ?»

Соперников ребята выбирают себе сами, смело бросая вызов профессиональным клубам со всего Ижевска. Просто пишут «ВКонтакте» и назначают матч. Их не волнует, насколько долго тренируются соперники и кто их тренер, главное - спортивный азарт и огонь в глазах.

Журналист «Комсомолки» побывал на игре «Флагмана» и «Локомотива». Вместе с ним за «Локомотив» болели родители одного из игроков.

- Наш сын футболом занимается уже шесть лет, - доверительно рассказали родители мальчика. Они стояли за невысоким забором и громко радовались каждому «перехвату» мяча их фаворитами. Это, кстати, случалось нечасто. Настолько, что в середине матча тренер не выдержал:

- Вам не стыдно играть 21 минуту и не забить им?!

Напряженность тренера «Локомотива» не удивительна - соперники пришли на игру вшестером. Это почти втрое меньше, чем игроков в его команде. И в то время как «железнодорожники» менялись на поле каждые 5 минут, ребята из «Флагмана» успели пробежать не один километр.

Матч у ребят длится меньше, чем во «взрослом» футболе – 2 тайма по 25 минут. Фото: Сергей Грачев

РЕБЯТАМ НУЖЕН ТРЕНЕР

Несмотря на то что в матче с «Локомотивом» ребята уступили во втором тайме, в планах у них, конечно, расти во взрослые футбольные клубы. Артем признается, что хочет пойти в школу футбола - например, в «Зенит» или «Кристалл». Тренер «Локомотива», Антон Васильев, считает - решение верное:

- Самоорганизованность - это хорошо, даже здорово. Но в современном футболе этого недостаточно, нужно обязательно заниматься в секции. Нужен тренер какой-никакой, чтобы подсказал недочеты со стороны.

Ребята тренируются по 7-9 часов в неделю. Фото: Сергей Грачев

Сейчас, по словам спортсмена, шансов у ребят пробиться в «большой футбол» мало. Тем не менее они продолжают упорно тренироваться и сразу после встречи с «Локомотивом» решили: на следующий матч будут звать «Металлист». Родители их, конечно, поддерживают:

- К увлечению Артема футболом отношусь только положительно. Вижу, как они стремятся к победе, переживают. Я всегда поддерживаю сына, независимо от результата. Хотелось бы, чтобы ребята и дальше развивались в этом направлении. Я только рада - любой спорт развивает ребенка физически и психологически, - рассказала мама Артема Татьяна.

Пока повторить заветный «сейв» у Артема не получилось. Фото: Сергей Грачев

Есть у капитана и заветная мечта - когда вырастет, хочет играть в ЦСКА и заменить в ряду красно-синих Акинфеева. И если он не отступит и продолжит упорно тренироваться, возможно, ему и правда доведется познакомиться и потренироваться с вратарем-кумиром лично.