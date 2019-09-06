Утро в Ижевске: монеты с изображением Калашникова, слухи об участии Анастасии Власовой в выборах и павлин-гулена

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, шестое сентября. Сегодня будет тепло - +17-19 градусов, преимущественно без осадков. С утра ожидается небольшой туман. А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

-Анастасия Власова прокомментировала слухи об участии в выборах

-Светлана Петрова покинула пост начальника управления образования -Пожилой мужчина пропал в Ижевске

-У пенсионера из Ижевска похитили 55 тысяч рублей с банковской карты

-31 участок дорог щебенят в частном секторе Ижевска

-Ижевчанка отдала мошеннику 33 тысячи рублей

-Умные светофоры появятся в Ижевске

-Пешеходную дорожку на аллее ветеранов ремонтируют на улице татьяны Барамзиной

-Примерно 250 детей будут учиться в инженерных классах в Ижевске

-Ребенка из оконного проема спасли в Ижевске

-Центробанк выпустил монеты с изображением М. Т. Калашникова

-Павлин из зоопарка отправился погулять

Перейдем к подробным новостям:

В Удмуртии стартовало голосование за лучшую клинику года

ижевчане могут выбрать лучшего врачаФото: Архив КП

Жители Удмуртии могут выбрать любимую клинику и народного врача. Так, медиагруппа «Центр» при информационной поддержке «Комсомольской правды»-Ижевск» запустила проект «Лучшая клиника - 2019». Это народный конкурс, в рамках которого пациенты и профессиональное медицинское сообщество выбирают лучшие больницы и лучших врачей Ижевска и Удмуртии.

Ижевчанин перевоплощается в героев компьютерных игр и тратит на костюмы до 15 тысяч рублей

Евгений шьет костюмы самФото: Амир Закиров

24 августа в зале ДК «Аксион» прошел последний фестиваль японской анимации Акибан. Более 200 человек из Ижевска и близлежащих городов вновь нарядились в героев фильмов, аниме и компьютерных игр. Среди них был и 27-летний ижевчанин Евгений Баскаков, который перевоплотился в Мордекая, персонажа популярной компьютерной игры. Таким косплеем Евгений увлекается уже 9 лет, о своем хобби он рассказал «Комсомолке».

Алина Загитова не будет усложнять программу в новом сезоне

Фото: Instagram

Алина Загитова в интервью ТАСС сообщила, что не планирует усложнять техническую сторону программы в этом сезоне. Что рассказала спортсменка о планах на будущий сезон и какой будет программа в следующем году?