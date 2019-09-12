Свидетель рассказал, что происходило у здания Госсовета в Ижевске 10 сентября

Удалось узнать новые подробности в инциденте, который произошел 10 сентября у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске. Напомним, там загорелся ученый Альберт Разин. С жуткими ожогами его доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось. Организовал ли он это сам? «Комсомолка» пообщалась со свидетелем того происшествия.

БЫЛИ ПОДОЗРЕНИЯ

Альберт Алексеевич заранее готовил одиночный пикет у здания республиканского Госсовета. На помощь пригласил своих товарищей - Андрея Перевозчикова и Петра Тимошкина. С ними он советовался, как лучше все организовать, и попросил помочь раздавать листовки.

- Тогда никаких намеков на какой-то риск для жизни не было. Мы бы в любом случае, даже если бы была догадка, остановили его, чтобы предотвратить трагедию. Единственное, что показалось подозрительным - после одиночного пикета мы записали с ним интервью на камеру. И… он обычно говорит внятно и четко, а тут чувствовалось сильное волнение, причины которого я не понимал тогда. Речь сбитая была, запинался, - вспоминает Андрей Перевозчиков.

Место происшествия. Фото: Сергей Грачев

День - 10 сентября - был выбран не случайно. Альберт Алексеевич заранее узнал, когда будет очередная сессия, чтобы акция не прошла незамеченной. Около 8:00 утра они втроем встретились у здания, начали раздавать листовки. Ученый стоял с большими плакатами: «Есть ли у меня Отечество?» и «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Последнее высказывание принадлежит поэту и политическому деятелю Расулу Гамзатову. А потом загорелся.

«НЕСКОЛЬКО РАЗ ОТЛУЧАЛСЯ»

- У него с собой никаких горючих материалов не было. Или много одежды. Но во время пикета он несколько раз отлучался куда-то. Думали, что ходит до машины. Но, как потом выяснилось, она у него была припаркована у дома, - говорит Андрей.

И уже когда основное действие закончилось, у лестниц Госсовета появился мужчина - в черных штанах, зимней куртке, шапке и намотанным шарфом на лице. Секунда - и вся одежда вспыхивает.

- Я даже не понял, что это он. Инстинктивно побежал, чтобы помочь. Пытался снять с него одежду, но тот оттолкнул меня. Остались ожоги на руках и лице, - говорит Андрей.

Затем мужчина побежал в здание и принес огнетушитель. Тот предательски не работал. Стали подбегать свидетели со своими баллонами, но и они не срабатывали.

Андрей Перевозчиков уезжает с сотрудниками полиции. Фото: Сергей Грачев

- Побежал во второй раз в здание, принес уже другой, и он заработал. Вот только смысла уже не было. Пламя было очень сильное. Он вспыхнул в один миг. 2 - 3 секунды… Конечно, у меня был потом шок. Упал на землю, кричал. И осознавал, что это конец. Видел, что он дышал еще, тело дергалось, но он был полностью обгоревшим… при таких ожогах не выживают, - вспоминает Андрей.

Пострадавшего доставили в 1 РКБ, где спустя несколько часов он скончался.

ОФИЦИАЛЬНО

Следователи возбудили уголовное дело по факту получения ожогов местным жителем в Ижевске - ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». В рамках расследования выясняются мотивы действий пострадавшего, устанавливаются и допрашиваются очевидцы, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

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