2019-09-12T07:00:24+03:00
Общество

Утро в Ижевске: ученый, поджегший себя у Госсовета, жительница Удмуртии, обманувшая модниц, и старожилы зоопарка

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: архив редакцииФото: архив редакции
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! На календаре 12 сентября, четверг. Погода сегодня радует солнышком: +21-23 градуса тепла, осадков не будет. А пока вы радуетесь по-летнему теплому сентябрю, предлагаем вам почитать короткие новости:

-Прощание с ученым Альбертом Разиным состоится в Ижевске

-24-летний житель Удмуртии погиб в ДТП

-В Удмуртии проведут проверку по факту группового избиения девочки -Обвиняемый в сексуальных насилиях над девочками задержан в Удмуртии -Голова ребенка застряла между прутьями, когда он играл на детской площадке

-Взрыватель артиллерийского снаряда обезвредили в Удмуртии -Общегородской субботник прошел в Ижевске

-Льготные лекарства для перенесших инфаркт жителей Удмуртии поступили в Госаптеки

-Ветерану из Ижевска вручили медаль в честь 75-летия освобождения Белоруссии от фашистов

-Комики соберут деньги на ремонт одной из школ в Удмуртии

-Оставленная за дворником автомобиля записка помогла спасти котенка -Цитатой из фильма «Брат 2» начала сезон Елизавета Туктамышева -Жительница Удмуртии обманула модниц нескольких регионов России Перейдем к подробным новостям

Что известно про ученого, поджегшего себя у здания в Госсовете?

скриншот видео и ok.ru

скриншот видео и ok.ru

Утром 10 сентября ученый из Ижевска устроил самоподжог перед зданием Госсовета в Удмуртии. Известно, что перед этим он с двумя товарищами проводил митинг в поддержку удмуртского народа. Кстати, прощание с ученым состоится 12 сентября. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Что известно на данный момент об инциденте и самом мужчине?

Ремонт фасадов начался в центре Ижевска

Фото: Дмитрий Сурнин

Фото: Дмитрий Сурнин

В центральной части Ижевска начался ремонт фасадов домов. О начале работ сообщил на своей странице в соцсети Дмитрий Сурнин - министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии.

«Старожилы»: трогательные истории обитателей ижевского зоопарка

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

10 сентября 2008 года распахнул свои двери ижевский зоопарк. За это время число пушистых обитателей увеличилось почти в 4 раза - сегодня ижевчане могут увидеть более 700 животных. «Комсомолка» решила познакомить вас со старожилами - обитателями, которые живут здесь дольше всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как определить мошенников-«благотворителей»: советы от Роскачества
Порой бывает сложно отличить реальный призыв о помощи от мошенничества: не уточнив важные детали, велик шанс отдать средства мошенникам. Почему не стоит верить всему, что публикуется в соцсетях
Новости 24
На одной и стен в центре Ижевска появится граффити от известного художника
В Москве выпустили проездной в честь оружейника из Ижевска М. Т. Калашникова
Тепло подают в школы и детские сады Ижевска
Новые павильоны устанавливают на остановках в Ижевске
Лже-сотрудники банка похитили 130 тыс. рублей у ижевчанки
Улицу Удмуртскую отремонтировали в Ижевске
Льготные лекарства для перенесших инфаркт жителей Удмуртии поступили в госаптеки
Мобильная коммерция в Удмуртии набирает обороты
Прощание с ученым Альбертом Разиным состоится в Ижевске
Ветерану из Ижевска вручили медаль в честь 75-летия освобождения Белоруссии от фашистов
В Удмуртии проведут проверку по факту группового избиения девочки
Ремонт фасадов зданий начался в центре Ижевска
Комики соберут деньги на ремонт одной из школ в Удмуртии
«Удмуртнефть» привезла три призовых места с финала IX корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звёзды»
Обвиняемый в сексуальном насилии над малолетними девочками задержан в Удмуртии
Ижевское «300 производство» не смогли продать на аукционе
По факту инцидента у здания Госсовета в Ижевске возбуждено уголовное дело
24-летний житель Удмуртии погиб в ДТП
Взрыватель артиллерийского снаряда обезвредили в Удмуртии