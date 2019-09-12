Утро в Ижевске: ученый, поджегший себя у Госсовета, жительница Удмуртии, обманувшая модниц, и старожилы зоопарка

Доброе утро, Ижевск! На календаре 12 сентября, четверг. Погода сегодня радует солнышком: +21-23 градуса тепла, осадков не будет. А пока вы радуетесь по-летнему теплому сентябрю, предлагаем вам почитать короткие новости:

-Прощание с ученым Альбертом Разиным состоится в Ижевске

-24-летний житель Удмуртии погиб в ДТП

-В Удмуртии проведут проверку по факту группового избиения девочки -Обвиняемый в сексуальных насилиях над девочками задержан в Удмуртии -Голова ребенка застряла между прутьями, когда он играл на детской площадке

-Взрыватель артиллерийского снаряда обезвредили в Удмуртии -Общегородской субботник прошел в Ижевске

-Льготные лекарства для перенесших инфаркт жителей Удмуртии поступили в Госаптеки

-Ветерану из Ижевска вручили медаль в честь 75-летия освобождения Белоруссии от фашистов

-Комики соберут деньги на ремонт одной из школ в Удмуртии

-Оставленная за дворником автомобиля записка помогла спасти котенка -Цитатой из фильма «Брат 2» начала сезон Елизавета Туктамышева -Жительница Удмуртии обманула модниц нескольких регионов России Перейдем к подробным новостям

Что известно про ученого, поджегшего себя у здания в Госсовете?

скриншот видео и ok.ru

Утром 10 сентября ученый из Ижевска устроил самоподжог перед зданием Госсовета в Удмуртии. Известно, что перед этим он с двумя товарищами проводил митинг в поддержку удмуртского народа. Кстати, прощание с ученым состоится 12 сентября. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Что известно на данный момент об инциденте и самом мужчине?

Ремонт фасадов начался в центре Ижевска

Фото: Дмитрий Сурнин

В центральной части Ижевска начался ремонт фасадов домов. О начале работ сообщил на своей странице в соцсети Дмитрий Сурнин - министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии.

«Старожилы»: трогательные истории обитателей ижевского зоопарка

Фото: архив редакции

10 сентября 2008 года распахнул свои двери ижевский зоопарк. За это время число пушистых обитателей увеличилось почти в 4 раза - сегодня ижевчане могут увидеть более 700 животных. «Комсомолка» решила познакомить вас со старожилами - обитателями, которые живут здесь дольше всех.