2019-09-16T09:22:20+03:00
Общество

Утро в Ижевске: новое граффити от известного художника, ДТП с младенцем и благоустройство сквера в Ленинском районе

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 16 сентября, понедельник. В городе сегодня ожидаются дожди. Днем до +14 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением, а сейчас предлагаем посмотреть новости одной строкой:

Школьников Ижевска посвятят в Юнармию

Сквер начали благоустраивать в Ленинском районе Ижевска

Новорожденная девочка пострадала в ДТП в Удмуртии

В пяти детских садиках Ижевска закончили ремонт крыш

В Ижевске появится новое граффити от известного художника

В Ижевске начались осенние субботники

К ГЛАВНЫМ НОВОСТЯМ:

Участница шоу «Адская кухня» из Ижевска: «У нас отобрали часы, телефоны и отрезали от мира»

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В конце августа на телеканале «Пятница» стартовал третий сезон шоу «Адская кухня» (16+). Победитель получит звание лучшего повара страны, место в престижном ресторане, а также главный приз - 1 миллион рублей. В шоу приняла участие ижевчанка Елена Зорина.

О том, с какими трудностями приходится сталкиваться в борьбе за главный приз, она рассказала «Комсомолке».

Свидетель рассказал, что происходило у здания Госсовета в Ижевске 10 сентября

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Удалось узнать новые подробности о трагедии, которая произошла 10 сентября у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске. Напомним, там обгорел ученый Альберт Разин. С жуткими ожогами его доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось. Организовал ли он это сам? «Комсомолка» пообщалась со свидетелем того происшествия.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Директора организации Ижевска осудили за отмывание почти миллиона рублей
По какой причине протекала крыша новой «умной» остановки в Ижевске
Президент России Владимир Путин возможно примет участие в праздновании Дня оружейника в Ижевске
На фасадах домов у Вечного огня в Ижевске появились постеры
Спортсмены из Удмуртии взяли «серебро» на чемпионате мира по паравелоспорту
Бесплатная медицина в Удмуртии становится менее доступной
Ижевск вошел в топ городов с наибольшим ростом цен на новостройки
Роботов с искусственным интеллектом начали разрабатывать в Ижевске
Школьников Ижевска посвятят в Юнармию в День Оружейника
Сквер начали благоустраивать в Ленинском районе Ижевска
Новорожденная девочка пострадала в ДТП недалеко от Ижевска
100 тысяч рублей мог потерять житель Удмуртии из-за мошенников
Московские критики высоко оценили спектакль из Ижевска
Пять детских садов в Ижевске откроются после ремонта
Новое граффити появится в Ижевске
Топ-8 фотографий с Рыжего фестиваля в Ижевске