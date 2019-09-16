Утро в Ижевске: новое граффити от известного художника, ДТП с младенцем и благоустройство сквера в Ленинском районе

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Школьников Ижевска посвятят в Юнармию

Сквер начали благоустраивать в Ленинском районе Ижевска

Новорожденная девочка пострадала в ДТП в Удмуртии

В пяти детских садиках Ижевска закончили ремонт крыш

В Ижевске появится новое граффити от известного художника

В Ижевске начались осенние субботники

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Участница шоу «Адская кухня» из Ижевска: «У нас отобрали часы, телефоны и отрезали от мира»

Фото: Амир Закиров

В конце августа на телеканале «Пятница» стартовал третий сезон шоу «Адская кухня» (16+). Победитель получит звание лучшего повара страны, место в престижном ресторане, а также главный приз - 1 миллион рублей. В шоу приняла участие ижевчанка Елена Зорина.

О том, с какими трудностями приходится сталкиваться в борьбе за главный приз, она рассказала «Комсомолке».

Свидетель рассказал, что происходило у здания Госсовета в Ижевске 10 сентября

Фото: Сергей Грачев

Удалось узнать новые подробности о трагедии, которая произошла 10 сентября у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске. Напомним, там обгорел ученый Альберт Разин. С жуткими ожогами его доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось. Организовал ли он это сам? «Комсомолка» пообщалась со свидетелем того происшествия.

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