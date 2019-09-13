2019-09-13T08:23:38+03:00
Общество

Утро в Ижевске: массовая гибель синиц, подробности ДТП с двумя погибшими и вакцинация в торговых центрах

«Комсомолка» подготовила традиционный утренний обзор
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре долгожданная пятница, 13 сентября. Погода сегодня порадует по-настоящему летней температурой: по данным «Яндекс.Погода» столбик термометра поднимется до +23 градусов. Желаем отличного настроения и скорейшего завершения рабочей недели! А пока предлагаем прочитать новости одной строкой:

Мужчина в Удмуртии упал с крыши гимназии и погиб

Около ТЦ в Ижевске массово погибли синицы

В ГИБДД по Удмуртии рассказали подробности ДТП с двумя погибшими

Ижевчане смогут привиться от гриппа в торговых центрах

Почти 9,5 тонн макулатуры собрали ижевчане для восстановления парашютной вышки

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Операция «Вернуть газ»

ФОТО: Архив

ФОТО: Архив

Наши читатели часто звонят в редакцию с жалобами на отключение газа. Жители Гагарина жалуются, что остались без газа из-за соседа: он не захотел пускать проверяющих в квартиру. Жильцы решились на крайние меры.

Что произошло у здания Госсовета?

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Удалось узнать новые подробности в инциденте, который произошел 10 сентября у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске. Напомним, там загорелся ученый Альберт Разин. С жуткими ожогами его доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось. Организовал ли он это сам? «Комсомолка» пообщалась со свидетелем того происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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