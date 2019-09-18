Утро в Ижевске: обновленная Центральная площадь, проверка родников и новые ограничения на продажу спиртного

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 сентября, среда. В городе сегодня ожидается кратковременный дождь. Днем до +13...+15 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Благоустройство части Центральной площади в Ижевске завершилось

- Жителя Удмуртии искали в ночном лесу

- Как Ижевск готовится к зиме

- Замглавы администрации Ижевска может стать заместитель гендиректора Корпорации развития Удмуртии

- Два человека скончались в ДТП в Удмуртии

- Тренировочные полеты «Соколов России» состоятся в Ижевске 20 сентября

- В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Далее с подробностями:

Из каких источников можно пить воду?

Фото: Сергей Грачев

Настало время подвести итоги проекта «Родники Удмуртии», который «Комсомолка» проводит второй год подряд. Напомним, что этим летом мы проверили 21 источник - их мы выбирали с помощью наших читателей и слушателей радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM) (12+). Где можно пить воду? Читайте в нашем исследовании.

7 трогательных историй о собаках, спасенных волонтерами в Ижевске

Фото: Дмитрий Бикин

15 сентября в Ижевске прошел четвертый по счету «Пушистый фестиваль». На них бездомные кошки и собаки, подобранные с улицы и вылеченные волонтерами, находят себе новый дом. Журналист «Комсомолки» побывал на мероприятии и собрал истории животных, которые побывали на грани жизни и смерти.

«Заводила будильник, чтобы не забыть поесть»

Фото: личный архив героя публикации

Глядя на красивую и стройную Елену, сложно представить, что еще два года назад она весила 92 кило. Как ей удалось похудеть, расскажет «Комсомолка».

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