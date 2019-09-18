Развитая инфраструктура и близость к городу: в Ижевске прошел автобусный тур по загородным поселкам

14 сентября ижевчане отправились в уникальную экскурсию – тур по загородным поселкам. Всего за 1 день участники смогли увидеть дома сразу в 4 коттеджных поселках: «Ближней усадьбе», «Тихих зорях», «Славянском-2» и микрорайоне «Белые росы». А для тех, кто не смог побывать в туре, «Комсомолка» подготовила виртуальную экскурсию.

Из первых уст

В коттеджных поселках туристов встречали представители компаний-застройщиков, которые рассказали о технологии возведения домов, технических стандартах, гарантии на готовое жилье, инфраструктуре поселков и ответили на все интересующие горожан вопросы. Ижевчане смогли оценить планировки домов, варианты отделки (черновая, предчистовая) и коммуникаций (подведенные и заведенные), а также насладиться видами, открывающимися из окон.

«Таймас-групп»

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В «Ближней усадьбе» и «Тихих зорях» презентовала дома компания «Таймас-групп».

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«Арко-строй»

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В поселке «Славянский - 2» строит дома компания «Арко-строй».

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Микрорайон «Белые росы»

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Последним пунктом нашего маршрута стал микрорайон «Белые росы», расположенный в селе Ягул.

Важно, что близ «Белых рос» (с.Ягул) есть вся инфраструктура: средняя школа, детский сад, фельдшерский пункт, аптека, магазин, церковь, и даже рыболовный пруд.

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КСТАТИ! Все представленные застройщики могут возвести дом на участке заказчика в любой точке Удмуртии.

Полезная информация

В пути участников сопровождал представитель «Россельхозбанка», который рассказал условия покупки домов и проценты ипотеки.

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Мнения

- Тур помогает определиться со своими желаниями и понять, чего же именно хочется, - поделилась участница тура Наталья.

- Думаем над покупкой дома, но возникает беспокойство по поводу качества строительства, поэтому тур – это возможность разобраться во всем самим, - рассказала ижевчанка Олеся.

- Смотреть дом без участка не вижу смысла, поэтому смотрим как участки, так и планировки. Нам очень хочется уехать из города, но выбор может быть осложнен тем, что понравившийся дом располагается не самым лучшим образом или имеет слишком маленький участок. Важно, чтобы у дома уже был забор - это придает законченный вид. До конца года планируем определиться с тем, что же именно мы хотим, - прокомментировала Лариса.

- Интересно посмотреть самые разные варианты домов, потому что мы с мужем планируем обзавестись собственным жилищем. В этом помогает тур по загородным поселкам, - улыбается Анастасия.

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