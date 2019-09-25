Утро в Ижевске: первый снег, закон о тишине и полезная информация для тех, у кого нет отопления

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 сентября, среда. В городе сегодня ожидается дождь со снегом. Днем +5...+7 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Помните в "Ижстали" ввели новую традицию? Так вот, ее оценили зарубежные пользователи соцсетей.

- Организацию, которая использовала на своих полях химикаты, оштрафовали.

- 21 сентября Ижевск принимал на стадионе «Динамо» всех любителей биатлона. На соревнованиях побывал корреспондент «Комсомолки».

- ДТП произошло на трассе Удмуртии. Что известно на данный момент.

- В Конституцию Удмуртии внесли изменения.

- Ижевск вошел в топ-10 недорогих туристических городов.

- В очередной "наливайке" запретили продавать алкоголь ночью.

- Глава Удмуртии рассказал о любимых местах для пробежек.

- Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска.

- Есть хорошие новости для многодетных семей.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Фото: Галина Смирнова

В некоторых районах Удмуртии в ночь на 24 сентября выпал первый снег. Жители уснули осенью, а проснулись уже зимой. Собрали подборку фото (продолжение).

ЗАКОН О ТИШИНЕ

Фото: pixabay.com

Во вторник, 24 сентября депутаты госсовета Удмуртии приняли сразу в двух чтениях «Закон о тишине». Он увеличит время, во время которого жителям нельзя будет шуметь дома. Когда вступят в силу новые правила и как именно они будут действовать? (Продолжение).

НЕТ ТЕПЛА - ЖАЛУЙТЕСЬ

Фото: Архив

Вот уже несколько дней ижевчане жалуются на холод в квартирах. Сегодня, когда на улице выпал снег, проблема становится особенно актуальной. Куда звонить, если тепло так и не дали, расскажет «Комсомолка».