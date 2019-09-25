Утро в Ижевске: первый снег, закон о тишине и полезная информация для тех, у кого нет отопления
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 сентября, среда. В городе сегодня ожидается дождь со снегом. Днем +5...+7 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Помните в "Ижстали" ввели новую традицию? Так вот, ее оценили зарубежные пользователи соцсетей.
- Организацию, которая использовала на своих полях химикаты, оштрафовали.
- 21 сентября Ижевск принимал на стадионе «Динамо» всех любителей биатлона. На соревнованиях побывал корреспондент «Комсомолки».
- ДТП произошло на трассе Удмуртии. Что известно на данный момент.
- В Конституцию Удмуртии внесли изменения.
- Ижевск вошел в топ-10 недорогих туристических городов.
- В очередной "наливайке" запретили продавать алкоголь ночью.
- Глава Удмуртии рассказал о любимых местах для пробежек.
- Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска.
- Есть хорошие новости для многодетных семей.
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Фото: Галина Смирнова
В некоторых районах Удмуртии в ночь на 24 сентября выпал первый снег. Жители уснули осенью, а проснулись уже зимой. Собрали подборку фото (продолжение).
ЗАКОН О ТИШИНЕ
Фото: pixabay.com
Во вторник, 24 сентября депутаты госсовета Удмуртии приняли сразу в двух чтениях «Закон о тишине». Он увеличит время, во время которого жителям нельзя будет шуметь дома. Когда вступят в силу новые правила и как именно они будут действовать? (Продолжение).
НЕТ ТЕПЛА - ЖАЛУЙТЕСЬ
Фото: Архив
Вот уже несколько дней ижевчане жалуются на холод в квартирах. Сегодня, когда на улице выпал снег, проблема становится особенно актуальной. Куда звонить, если тепло так и не дали, расскажет «Комсомолка».
ИСТОЧНИК KP.RU
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