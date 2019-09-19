2019-09-19T14:22:36+03:00
Общество

В Удмуртии запустили первый цифровой городской диспетчерский пункт «Россетей»

Гендиректор компании Павел Ливинский дал старт проекту цифровой модернизации электросетевого комплекса
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Глава "Россетей" Павел Ливинский рассказал о масштабных планах реконструкции городских диспетчерских пунктов и в других регионах России. Фото предоставлено ПАО "Россети".Глава "Россетей" Павел Ливинский рассказал о масштабных планах реконструкции городских диспетчерских пунктов и в других регионах России. Фото предоставлено ПАО "Россети".
Изменить размер текста:

В Ижевске 19 сентября открыли первый в столице Удмуртии цифровой городской диспетчерский пункт «Россетей». Современный пункт управления (ГДП) позволит в режиме онлайн контролировать весь электросетевой комплекс города. Церемонию открытия приурочили к городскому празднику - сегодня в Ижевске отмечают День оружейника. Старт работе нового диспетчерского пункта дали генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов: они торжественно передали полномочия управления диспетчерам ГДП.

Новый современный объект управления электросетями появился в Ижевске в рамках проекта «Цифровая Трансформация 2030» компании «Россети». Диспетчерский пункт станет энергетическим «сердцем» города: цифровые каналы связи и информационные системы позволят в режиме онлайн следить за состоянием электросетевых объектов, автоматически управлять ими, получать данные о параметрах качества электроэнергии, проводить ремонт оборудования и координировать работу оперативных и ремонтных бригад. Многие процессы теперь автоматизированы, что позволит энергетикам быстрее справляться с технологическими сбоями. Новый ГДП существенно повысит качество обслуживания клиентов и повысит надежность энергоснабжения города.

Старт работе нового диспетчерского пункта дали генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский. Фото предоставлено ПАО "Россети".

Старт работе нового диспетчерского пункта дали генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский. Фото предоставлено ПАО "Россети".

По словам генерального директора «Россетей» Павла Ливинского, старт нового диспетчерского пункта в Ижевске — первый шаг на пути к цифровизации управления электросетями по всей стране. В планах энергетиков - масштабная реконструкция таких же ГДП во всех регионах присутствия компании.

- Городские диспетчерские пункты будут создаваться для управления сетями в городах с населением свыше 100 тысяч человек, а для управления электросетевым комплексом целых регионов мы создаем единые цифровые центры управления сетями, куда будет передано диспетчерское управление из районов электрических сетей, - подчеркнул Павел Ливинский. - В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять центров управления сетями, два цифровых района электрических сетей, установлено более 480 тысяч интеллектуальных приборов учета.

Цифровой диспетчерский пункт станет энергетическим «сердцем» города. Фото предоставлено ПАО "Россети".

Цифровой диспетчерский пункт станет энергетическим «сердцем» города. Фото предоставлено ПАО "Россети".

Комфорт и уют в домах жителей, бесперебойная работа социальных объектов и промышленных предприятий во многом зависят от надежной подачи электроэнергии. По мнению главы Удмуртии Александра Бречалова, крупнейшая энергетическая компания мира вносит существенный вклад в развитие экономики региона:

- Заключенные с «Россетями» соглашения эффективно выполняются и уже принесли ощутимую пользу при реализации социально значимых проектов на территории республики, - отметил Александр Бречалов. - Успешно проведена консолидация сетевых активов, сегодня открыт современный, инновационный диспетчерский пункт, осуществляются иные проекты в рамках концепции цифровой трансформации, – всё это инвестиции в улучшение качества жизни потребителей Удмуртской республики.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Я вас бросил в воду, как породистых щенков»: Михаил Драгунов рассказал о легендарном отце-оружейнике
Выступление «Соколов России» в Ижевске можно будет посмотреть с теплохода
Дмитрий Медведев поздравил российских оружейников с праздником
Арктического волка из Ижевского зоопарка перевезли в Новосибирск
7,5 млн рублей направят на совершенствование службы спасения в Удмуртии
В День оружейника в Ижевске возложили цветы к бюстам Калашникова и Устинова
С 1 октября в Ижевске перестанут ходить дачные автобусы
790 кг груш уничтожили в Ижевске
«Я боялась к ней подойти»: Алина Загитова рассказала о первой встрече с Этери Тутберидзе
Мошенники, представившись сотрудниками прокуратуры, похитили у пенсионерки из Ижевска 200 тысяч рублей
Очередную «ливневку» начали ремонтировать в Ижевске
«Счастливый билет»: семья из Удмуртии выиграла в лотерею квартиру
Лес Победы высадили в Ижевске
16 тонн макулатуры собрали в Ижевске на парашютную вышку
Городские смартфоны появились на «умных» остановках в Ижевске
Дмитрий Губерниев приедет в Ижевск 6 октября
18 сентября в Ижевске около детского сада собака покусала маленькую девочку
Смена руководства произошла на концерне «Калашников»
В МВД по Удмуртии опровергли информацию о пьяной езде министра на катере
Стала известна программа рабочей поездки президента России Владимира Путина в Удмуртию
Днем 19 сентября в Удмуртии ожидаются сильные дожди