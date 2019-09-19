В Удмуртии запустили первый цифровой городской диспетчерский пункт «Россетей»

В Ижевске 19 сентября открыли первый в столице Удмуртии цифровой городской диспетчерский пункт «Россетей». Современный пункт управления (ГДП) позволит в режиме онлайн контролировать весь электросетевой комплекс города. Церемонию открытия приурочили к городскому празднику - сегодня в Ижевске отмечают День оружейника. Старт работе нового диспетчерского пункта дали генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов: они торжественно передали полномочия управления диспетчерам ГДП.

Новый современный объект управления электросетями появился в Ижевске в рамках проекта «Цифровая Трансформация 2030» компании «Россети». Диспетчерский пункт станет энергетическим «сердцем» города: цифровые каналы связи и информационные системы позволят в режиме онлайн следить за состоянием электросетевых объектов, автоматически управлять ими, получать данные о параметрах качества электроэнергии, проводить ремонт оборудования и координировать работу оперативных и ремонтных бригад. Многие процессы теперь автоматизированы, что позволит энергетикам быстрее справляться с технологическими сбоями. Новый ГДП существенно повысит качество обслуживания клиентов и повысит надежность энергоснабжения города.

Старт работе нового диспетчерского пункта дали генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский. Фото предоставлено ПАО "Россети".

По словам генерального директора «Россетей» Павла Ливинского, старт нового диспетчерского пункта в Ижевске — первый шаг на пути к цифровизации управления электросетями по всей стране. В планах энергетиков - масштабная реконструкция таких же ГДП во всех регионах присутствия компании.

- Городские диспетчерские пункты будут создаваться для управления сетями в городах с населением свыше 100 тысяч человек, а для управления электросетевым комплексом целых регионов мы создаем единые цифровые центры управления сетями, куда будет передано диспетчерское управление из районов электрических сетей, - подчеркнул Павел Ливинский. - В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять центров управления сетями, два цифровых района электрических сетей, установлено более 480 тысяч интеллектуальных приборов учета.

Цифровой диспетчерский пункт станет энергетическим «сердцем» города. Фото предоставлено ПАО "Россети".

Комфорт и уют в домах жителей, бесперебойная работа социальных объектов и промышленных предприятий во многом зависят от надежной подачи электроэнергии. По мнению главы Удмуртии Александра Бречалова, крупнейшая энергетическая компания мира вносит существенный вклад в развитие экономики региона:

- Заключенные с «Россетями» соглашения эффективно выполняются и уже принесли ощутимую пользу при реализации социально значимых проектов на территории республики, - отметил Александр Бречалов. - Успешно проведена консолидация сетевых активов, сегодня открыт современный, инновационный диспетчерский пункт, осуществляются иные проекты в рамках концепции цифровой трансформации, – всё это инвестиции в улучшение качества жизни потребителей Удмуртской республики.