Первые в России: электросети в Ижевске поможет контролировать искусственный интеллект

19 сентября в Ижевске стартовала работа нового цифрового городского диспетчерского пункта (ГДП). Он станет центром управления всеми электросетями города и пригорода. Что это значит и к чему приведет, выяснила «Комсомолка».

ВМЕСТО ЛЮДЕЙ - ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Основное назначение нового ГДП - круглосуточный контроль состояния электросетей и качества электроэнергии, поставляемой городу. Так, информация об основных показателях электроснабжения и производимых работах будет в режиме реального времени отображаться на большом табло в виде схем и трансляций. Эта система заменила устаревшие мнемощиты, переключения на которых выполнялись вручную. Теперь порядка 20% функций работников возьмет на себя искусственный интеллект - он будет выстраивать прогнозы и рекомендации для диспетчеров, рассылать уведомления и др.

В Ижевске еще до недавнего времени действовал мнемощит 1993 года установки. Действия производись путем механичного переключения, а действия диспетчеров отмечали специальные магнитные значкиФото: Екатерина АРДАШЕВА

Благодаря тому, что многие операции станут выполняться дистанционно и без участия человека, нарушения будут устраняться в десять раз быстрее, чем прежде, а электроснабжение в Ижевске станет стабильнее и надежнее.

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

Открытие нового ГДП приурочили ко Дню оружейника. На торжественной церемонии присутствовали генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

80% городских электросетей будет находиться под круглосуточным автоматизированным контролем, а через два года к системе подключат уже всю городскую сетьФото: Екатерина АРДАШЕВА

- Нечасто случается, что с первой встречи до такого события прошло совсем немного времени - чуть больше года. За это время Удмуртия и Ижевск почувствовали изменения, - подчеркнул Александр Бречалов, говоря о вкладе «Россетей» в развитие региона. - <…>Мы убедились, что есть только один путь - консолидация всех электросетевых активов с понятным партнером. Результат налицо. Для меня, как главы республики, главное, что рабочие места сохранены, условия труда достойные. Мы получаем не только современную эффективную компанию, которая будет соответствовать нашему видению развития региона, что очень важно, но и налогоплательщика. Я более чем удовлетворен скоростью принятия решений и теми изменениями, которые мы видим».

Диспетчерский пункт получил модернизацию в рамках президентского проекта «Цифровая трансформация 2030»Фото: Екатерина АРДАШЕВА

- Городские диспетчерские пункты будут создаваться для управления сетями в городах с населением свыше 100 тысяч человек, а для управления электросетевым комплексом целых регионов мы создаем единые цифровые центры управления <…>, - рассказал Павел Ливинский. - В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять центров управления сетями, два цифровых района электрических сетей, установлено более 480 тысяч интеллектуальных приборов учета.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей компании «Россети Центр и Поволжье» Игорь Маковский подробно рассказал гостям о ходе модернизации, преимуществах новой системы и основных проектах цифровой трансформации. По его словам, эта масштабная работа началась именно с Удмуртии, то есть, Ижевский диспетчерский пункт стал первым в стране. Подводя итоги, руководство компании «Россети» сообщило, что скоро такие же современные пункты появятся в других регионах России.

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