Утро в Ижевске: социальный проект от ижевчанки, смертельное ДТП и приезд Варламова

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Фотограф из Ижевска стала автором необычного социального проекта:

Фото: Анжелика Константинова

Фотограф из Ижевска Анжелика Константинова создала необычный социальный проект «9 правил, как спасти свою жизнь». Фотографии она выложила на своей странице «ВКонтакте».

Владимир Путин в Ижевске: поздравление с Днем оружейника, многомиллиардный контракт и визит в «Академию «Калашников»

Фото: kremlin.ru

19 сентября Владимир Путин прилетел в Ижевск - он посетил наш город в рамках празднования Дня оружейника. Где он побывал, с кем встретился и о чем рассказал? «Комсомолка» собрала полный отчет:

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