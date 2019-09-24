2019-09-23T20:20:17+03:00
Общество

Утро в Ижевске: госпитализация экс-главы, ремонт дорог микрорайоне Люлли и вопросы о гриппе

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 сентября, вторник. В городе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Днем до +6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

После ремонт крыши в Ижевске открылось пять образовательных организаций

Руководителю Ансамбля Росгвардии России в Удмуртии подарили точную копию дирижерской палочки Чайковского

24 сентября в Ижевске во всех домах должно появиться отопление

«Удмуртия находится между снежными зонами»: когда жителям ждать снег

С 1 января 2020 года жителям Удмуртии нужно будет платить налог за любое маломерное судно

Сразу три сквера откроются в Ижевске на этой неделе

Далее с подробностями.

ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев находится в больнице. По данным пресс-службы судейского сообщества, в судебном заседании на время болезни подсудимого объявлен перерыв.

Фото: Архив

Фото: Архив

О ПРИВИВКАХ

В Удмуртии начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Так, по данным республиканского Роспотребнадзора, со 2 по 8 сентября заболели почти 9 тысяч человек (78% из них - дети). Случаев гриппа пока нет, однако специалисты утверждают - эпидемия не за горами. Так что прививаться лучше сейчас. Где можно поставить прививку и какие штаммы ожидаются в этом сезоне, расскажет «Комсомолка».

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото: Архив «КП» в Ижевске

РЕМОНТ ДОРОГ

В микрорайоне Люлли в Ижевске продолжается ремонт дорог. На данный момент ремонт завершен на Каменской, Пятой, Юниоров, Четвертой, Олимпийской и Льва Яшина, там произведена отсыпка дорожного полотна щебнем и организовано водоотведение.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

ИСТОЧНИК KP.RU

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