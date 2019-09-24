Когда ижевчанам дадут отопление и куда жаловаться, если батареи холодные?

Вот уже несколько дней ижевчане жалуются на холод в квартирах. Сегодня, когда на улице выпал снег, проблема становится особенно актуальной. Куда звонить, если тепло так и не дали, расскажет «Комсомолка».

ПОЧЕМУ ХОЛОДНО?

По данным городской администрации, к отоплению уже подключили 68% домов и 99% дошкольных учреждений. О том, что тепло есть, говорит и ПАО «ЭнергосбыТ Т Плюс» - по данным предприятия, теплоноситель подали к 2455 (всего в городе 2573 многоквартирных дома – прим. ред.) и эта цифра каждый день растет.

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Однако по данным нашего опроса, лишь 38% жителей довольны «погодой в доме». Так почему батареи по-прежнему холодные, а в квартирах тепло доходит только до кухни?

- Причиной такой ситуации чаще всего становится наличие воздуха в отопительном приборе (система завоздушена), из-за чего невозможна циркуляция теплоносителя в системе. В этом случае необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, - сообщает администрация города.

Напомним, что по правилам тепло обязано появиться в каждом доме на шестые сутки после того, как среднесуточная температура составит +8 градусов. То есть 24 сентября во всех квартирах обязано появиться тепло.

Однако специалисты обращают внимание на то, что если тепло подали до вашего дома, то это еще не значит, что батареи в квартире станут горячими. Для этого «управляйка» должна открыть задвижку. 24 сентября управляющие компании будут обязаны это сделать.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ОБ ОТОПЛЕНИИ. КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

- в управляющую компанию или ТСЖ;

- в диспетчерскую по телефону 072 (с городского) или 998072 (с сотового).

ТЕПЛО В ДОМ ДАЛИ, НО БАТАРЕИ ХОЛОДНЫЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Нужно оставить заявку в вашей управляющей компании. К вам придет комиссия, которая замерит параметры в доме и квартире. Дальше эксперты будут выяснять, кто виноват: «управляйка» или теплоснабжающая организация. Виновник будет обязан устранить нарушения. Среагировать на заявку управляющие компании должны сразу. Однако конкретных сроков по устранению нарушений нет.

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