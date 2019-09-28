Итоги недели в Ижевске: запрет курения на балконах, рост платы за «коммуналку» и новый метод борьбы со снегом
Крайняя неделя сентября выдалась богатой на события! Предлагаем вспомнить самые важные из них.
Коротко о главном:
- Проезд на автобусе станет дешевле для жителей нескольких городов Удмуртии
- В 2020 году тарифы на холодную воду в Ижевске могут вырасти на 30%
- Инвалиды в Удмуртии начнут получать новые высокотехнологичные протезы
- 18-летний ижевчанин избил подростка битой
- Елизавета Туктамышева стала лучшей на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга
- Две женщины погибли в ДТП на трассе в Удмуртии
- Специалисты предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах в России
С подробностями:
ЗАПРЕТ КУРЕНИЯ НА БАЛКОНАХ
ФОТО: gtrksmol.ru
С 1 октября на балконах квартир в жилых домах, общежитиях и гостиницах запрещается «использование открытого огня». Соответствующие поправки в противопожарные нормы по требованию МЧС внесло правительство России. Под запрет попадает не только жарка шашлыков на лоджии, но и курение.
«РЕБЕНОК НАЗВАЛ МЕНЯ ДУРОЙ, А Я ОТВЕТИЛА: «САМ ТАКОЙ»
ФОТО: Pixabay
27 сентября в России отмечают День работников дошкольного образования. По случаю «Комсомолка» пообщалась с воспитательницей, работающей в садике уже 19 лет. Она откровенно рассказала о плюсах и минусах профессии, а еще о ситуациях, в которых невозможно сдержать слезы.
«СО СВЕКРОВЬЮ ХОДИМ НА РУССКИЙ БАЛЕТ»
ФОТО: Личный архив героя публикации.
Вот уже второй год 22-летняя Полина Стрелкова живет в Калифорнии. Девушка переехала сюда из Ижевска в 2018 году - тогда она и подумать не могла, что в солнечном Лос-Анджелесе найдет свою судьбу. Ижевчанка рассказала, каково жить в Калифорнии и кто такая американская свекровь?
ИСТОЧНИК KP.RU
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