2019-09-28T12:10:15+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: запрет курения на балконах, рост платы за «коммуналку» и новый метод борьбы со снегом

Подборка самых важных и запоминающихся событий
Анастасия Волкова
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ФОТО: Амир ЗакировФОТО: Амир Закиров
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Крайняя неделя сентября выдалась богатой на события! Предлагаем вспомнить самые важные из них.

Коротко о главном:

- Проезд на автобусе станет дешевле для жителей нескольких городов Удмуртии

- В 2020 году тарифы на холодную воду в Ижевске могут вырасти на 30%

- Инвалиды в Удмуртии начнут получать новые высокотехнологичные протезы

- 18-летний ижевчанин избил подростка битой

- Елизавета Туктамышева стала лучшей на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга

- Две женщины погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

- Специалисты предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах в России

С подробностями:

ЗАПРЕТ КУРЕНИЯ НА БАЛКОНАХ

ФОТО: gtrksmol.ru

ФОТО: gtrksmol.ru

С 1 октября на балконах квартир в жилых домах, общежитиях и гостиницах запрещается «использование открытого огня». Соответствующие поправки в противопожарные нормы по требованию МЧС внесло правительство России. Под запрет попадает не только жарка шашлыков на лоджии, но и курение.

«РЕБЕНОК НАЗВАЛ МЕНЯ ДУРОЙ, А Я ОТВЕТИЛА: «САМ ТАКОЙ»

ФОТО: Pixabay

ФОТО: Pixabay

27 сентября в России отмечают День работников дошкольного образования. По случаю «Комсомолка» пообщалась с воспитательницей, работающей в садике уже 19 лет. Она откровенно рассказала о плюсах и минусах профессии, а еще о ситуациях, в которых невозможно сдержать слезы.

«СО СВЕКРОВЬЮ ХОДИМ НА РУССКИЙ БАЛЕТ»

ФОТО: Личный архив героя публикации.

ФОТО: Личный архив героя публикации.

Вот уже второй год 22-летняя Полина Стрелкова живет в Калифорнии. Девушка переехала сюда из Ижевска в 2018 году - тогда она и подумать не могла, что в солнечном Лос-Анджелесе найдет свою судьбу. Ижевчанка рассказала, каково жить в Калифорнии и кто такая американская свекровь?

ИСТОЧНИК KP.RU

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