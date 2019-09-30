Утро в Ижевске: запрет курения на балконах, тренировки по гражданской обороне и ижевчанин на федеральном шоу

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 сентября, понедельник. В городе сегодня ожидается преимущественно без осадков. Днем +9...+11 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Взял взаймы, не спросив, – 4 года колонии грозит ижевчанину за кражу денег с телефона.

- На улице Ленина в Ижевске провалился асфальт.

- Закон о тишине приняли в Удмуртии на этой неделе. Теперь нарваться на штраф можно и днем. Рассказываем, что изменилось.

- На взятке поймали предпринимателя из Ижевска.

- Куда депутаты Ижевска решили потратить сэкономленные из бюджета средства?

- Поэт из Ижевска посвятил стихи режиссеру Марку Захарову.

- Вот уже 10 лет в Удмуртии действует запрет игорных заведений, а подпольные казино все еще организуют.

- Зал для занятий боксом открылся в Ижевске.

- Пример каждому! Семья Конюховых из Удмуртии решила выбраться в лес не за грибами, а за мусором.

- «Птичий сквер» появился в Ижевске.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

УЧЕНИЯ В УДМУРТИИ

Фото: Сергей Грачев

Удмуртия принимает участие в штабной тренировке по гражданской обороне (подробнее).

«НАШИ» НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ШОУ

Фото: скриншот видео

27 сентября в эфире телеканала ТНТ вышел новый выпуск шоу «Открытый микрофон» (16+). Юмористы со всех регионов страны борются в нем за 3 миллиона рублей. Поучаствовать приехал и житель Ижевска Вадим Малюк (подробнее).

ЗАПРЕТ КУРЕНИЯ НА БАЛКОНАХ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 октября на балконах квартир в жилых домах, общежитиях и гостиницах запрещается «использование открытого огня». Соответствующие поправки в противопожарные нормы по требованию МЧС внесло правительство России. Под запрет попадает не только жарка шашлыков на лоджии, но и курение (подробнее).

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