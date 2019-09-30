Вместительная и мощная: в Ижевске презентовали новую «ГАЗельNEXT»

Линейка популярных грузовых автомобилей «ГАЗельNEXT» пополнилась новой моделью в цельнометаллическом кузове. Как выяснилось, такой автомобиль в Удмуртии ждали давно: гости презентации, а в основном это предприниматели, едва дождались, когда с машины торжественно снимут чехол. Долгожданная новинка – результат четвертьвековой работы Горьковского автозавода над этим семейством: в этом году «ГАЗели» исполнилось 25 лет.

Фото: Амир Закиров

До появления «ГАЗели» «полуторок» в СССР, а потом и России не было 60 лет, хотя еще со времен войны было известно: автомобиль грузоподъемностью до 1,5 тонн незаменим и в хозяйстве, и в бизнесе. Однако, от той, военной «полуторки» в «ГАЗели» конечно же ничего нет. Автомобиль, появившийся на рынке 25 лет назад – это современная, надежная, функциональная и выгодная машина.

- В своем классе она - достойный конкурент таким иностранным автомобилям, как «Форд, - коротко описала машину руководитель отдела продаж Автоцентра «ГАЗ Ижевск» Марина Чикунова.

Марина Чикунова – одна из тех, кто продвигал на рынке Удмуртии первые «ГАЗели». Она говорит – за 25 лет автомобиль полностью эволюционировал.

- Хочу отметить, что если 25 лет назад первые автомобили «ГАЗель» - это были только грузовые машины, то теперь – они эксплуатируются и как легковой транспорт, то есть автомобилист чувствует себя не водителем грузовика, а водителем надежной и комфортной машины, - рассказала Марина Чикунова.

Фото: Амир Закиров

Новая модель «ГАЗелиNEXT» - как итог 25 летней работы, и в этом автомобиле собрались все лучшие черты бренда «ГАЗель».

- Максимальный объем грузового отсека – 15,5 кубометров, высота салона – 1,9 м. При этом у машины низкая погрузочная высота и мощный двигатель. Есть подушки безопасности, независимая передняя подвеска, улучшенный радиус разворота, более высокая проходимость, противотуманные фары, ну и самое главное – комфорт для водителей, такие, как электростеклоподъемники, магнитола, сиденье с тремя режимами регулировки. Сам салон – имеет множество полок и ниш, что также создает удобство для автомобилиста, особенно – в пути на далекие расстояния.

Фото: Амир Закиров

Новую машину, как и все модели Горьковского автозавода, представленные в Автоцентре «ГАЗ Ижевск», можно купить в трейд-ин, по лизинговым и кредитным программам. К слову, автоцентр является дилером первой категории, которая присваивается только центрам, продающим большое количество автомобилей, выполняющим все требования дистрибьютора, и соблюдающим все стандарты. Это не только гарантия качества, но и удобство для владельцев: в Атоцентре «ГАЗ Ижевск» можно также получить постгарантийное обслуживание, ремонт любой сложности, кузовной ремонт, и приобрести оригинальные запчасти.

Фото: Амир Закиров

«Автоцентр ГАЗ» расположен по адресу:Воткинское шоссе, 196/4. Телефон: +7(3412) 456-456

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*Некст