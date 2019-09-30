2019-09-30T15:06:21+03:00
Общество

Театральный привет: какие спектакли ждут ижевчан в новом сезоне?

«Комсомолка» собрала постановки этой осени
Ксения Аксенова
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Фото: udmteatr.ruФото: udmteatr.ru
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РУССКИЙ ДРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Спектакль «Странная миссис Сэвидж» (12+)

Спектакль «Странная миссис Сэвидж» (12+) Фото и эскизы предоставлены Драмтеатром УР.

Спектакль «Странная миссис Сэвидж» (12+) Фото и эскизы предоставлены Драмтеатром УР.

Сентиментальная комедия в 2 действиях о странной наследнице огромного состояния. Ее роль сыграет ведущая актриса Галина Аносова, режиссером-постановщиком выступил Мишель Поли. Даты показов - 18 октября, 18:30

Спектакль «Двенадцатая ночь» (12+).

Спектакль «Двенадцатая ночь» (12+). Фото и эскизы предоставлены Драмтеатром УР.

Спектакль «Двенадцатая ночь» (12+). Фото и эскизы предоставлены Драмтеатром УР.

Главный режиссер театра и постановщик Яков Ломкин определил его жанр: «иллирическая комедия» (действие у Шекспира происходит в сказочной Иллирии). Костюмы придумывает Александра Борк, декорации - Илья Кутянский из Москвы, над пластическим решением спектакля работает хореограф Альберт Альбертс. Обещают фейерверк на сцене.

Первый показ назначен на 12 декабря.

Кстати!

Для юных зрителей к Новому году театр восстановит спектакль «Снежная королева» (6+), а также покажет премьеру веселой озорной музыкальной сказки «Кот в сапогах» (6+) от Юрия Малашина.

Ул. М. Горького, 71, касса: 60-90-15

Сайт: dramteatr18.ru

Билеты на премьеры: на детские спектакли - от 300 руб., на взрослые - от 500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА УР ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО

Мюзикл «Бременские музыканты»(6+)

Мюзикл «Бременские музыканты»(6+) Фото и эскизы предоставлены Театром оперы и балета

Мюзикл «Бременские музыканты»(6+) Фото и эскизы предоставлены Театром оперы и балета

Музыкальная сказка для семейного просмотра в 1 действии (будет идти примерно 1 час). Визуально спектакль решен весьма ярко и необычно: неоновые огни, кислотные костюмы, мир пластинок, рекламы и игровых автоматов; музыканты вместо повозки катаются на микроавтобусе Volkswagen. Билеты - уже скоро, а сейчас можно забронировать места для массового посещения, например, для классов.

Ул. Пушкинская, 221, касса: 68-42-71

Сайт: operaizh.ru

Билеты на премьеры: на детские спектакли - от 350 руб., на взрослые - от 500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР УДМУРТИИ

Музыкальная комедия «Ой, чебер нылъёс» («Девицы-красавицы», 12+)

Музыкальная комедия «Ой, чебер нылъёс» («Девицы-красавицы», 12+) Фото: udmteatr.ru

Музыкальная комедия «Ой, чебер нылъёс» («Девицы-красавицы», 12+) Фото: udmteatr.ru

Спектакль успели показать всего один раз в мае. Постановка молодого режиссера и актера Константина Ложкина о ловеласе Григории Матвеевиче и приезжей девушке Тоне. Даты показов: 28 ноября, 18:30

Комедия «Жениха вызывали, девочки?» (16+)

Фото: udmteatr.ru

Фото: udmteatr.ru

Спектакль по пьесе современного автора Андрея Иванова «Божьи одуванчики». Трогательная история о быстротечности времени, одиночестве, о поисках любви и надежде на грядущее счастье в любом возрасте. Даты показов: 8 ноября, 18:30, 9 ноября, 17:00

Кстати! В декабре детей ждет премьера новогодней сказки «Волшебная книга сказок» (3+). История увлеченной гаджетами современной девочки, которая попадает в мир сказок и чудес. Билеты скоро появятся в продаже.

Ул. М. Горького, 73, тел. 78-45-92

Сайт: udmteatr.ru

Билеты на премьеры: детские спектакли - от 200 руб., взрослые спектакли - от 300 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ УДМУРТИИ

«Старуха Изергиль» (12+)

«Старуха Изергиль» (12+) Фото предоставлены Театром кукол

«Старуха Изергиль» (12+) Фото предоставлены Театром кукол

Романтическая повесть Максима Горького в куклах. Для каждой из трех новелл придуманы разные системы кукол: одна рассказывается в теневых куклах, другая – в плоских, третья – при помощи планшетных. Премьера состоится в 1-2 октября, 13:00, 15:00, 3 октября спектакль покажут в 13:00.

Ул. Ломоносова, 9, тел. 68-09-89

Цена билетов: будни - 180-200 руб., выходные - 200-260 руб., вечерние спектакли - 300-450 руб.

Сайт: http://www.teatrkukoludm.ru и https://vk.com/teatrkukoludm

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ИСТОЧНИК KP.RU

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