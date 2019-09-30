2019-09-30T15:34:48+03:00
Общество

Топ-менеджеры нефтяных компаний «Нефтиса» и «РуссНефть» побывали с рабочим визитом в Удмуртии

В ходе поездки генеральный директор АО «НК «Нефтиса» Андрей Зарубин встретился с главой Удмуртии Александром Бречаловым
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Фото: Константин ИвшинФото: Константин Ившин
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В минувшие выходные Удмуртию с рабочим визитом посетили генеральный директор АО «НК «Нефтиса» Андрей Зарубин и президент ПАО НК «РуссНефть» Евгений Толочек. Обе нефтяные компании входят в состав финансово-промышленной группы «САФМАР», которую возглавляет Михаил Гуцериев.

В субботу, 28 сентября, Андрей Зарубин встретился с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Гендиректор «Нефтисы» и руководитель региона обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества нефтяной компании с Удмуртией. Напомним, два года назад в Ижевске глава Удмуртии и гендиректор НК «Нефтиса» подписали соглашение на 2018-2020 годы о развитии детско-юношеского хоккея.За три года в развитие этого вида спорта в республике благотворительным фондом «САФМАР» будет вложено 450 млн рублей. Средства направляются на строительство крытых и открытых хоккейных площадок, проведение хоккейных турниров.

Фото: Константин Ившин

Фото: Константин Ившин

Затем топ-менеджеры одних из крупнейших нефтяных холдингов России отправились в Каракулинский район, на промышленную базу «Вятка». Добычу нефти там ведет компания «Белкамнефть», входящая в состав НК «Нефтиса». Дмитрий Арсибеков, генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, рассказал коллегам опроектах, которые реализуются компанией на Вятской площади Арланского месторождения. Их главная задача - поддержание стабильного уровня добычи нефти и выполнение производственной программы.

Дмитрий Арсибеков также отметил, что этим летом на Вятской площади Арланского месторождения коллектив «Белкамнефти» добыл 95-миллионную тонну нефти с начала ее разработки - августа 1973 года. Вятская площадь и сейчас является основной кладовой компании «Белкамнефть».

Фото: Константин Ившин

Фото: Константин Ившин

В воскресенье, 29 сентября, гости посетили институт нефти и газа УдГУ, который носит имя Михаила Гуцериева, мецената строительства учебно-лабораторного корпуса вуза и общежития для студентов-нефтяников. В лаборатории института руководителям нефтяных компаний представили уникальную установку, которая позволяет исследовать свойства пластов в гораздо более жестких условиях, нежели они бывают в реальности. Кроме того, топ-менеджеры побывали в вузовском музее редких минералов и пообщались со студентами.

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