Ижевчанка, вышедшая замуж за американца: «Со свекровью ходим на русский балет»

Вот уже второй год 22-летняя Полина Стрелкова живет в Калифорнии. Девушка переехала сюда из Ижевска в 2018 году - тогда она и подумать не могла, что в солнечном Лос-Анджелесе найдет свою судьбу.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ ПО ДОРОГЕ В БАССЕЙН

Эта история началась в начале 2018 года. Девушка приехала в Лос-Анджелес, сняла небольшую квартиру и купила абонемент в бассейн.

- В один из дней я, как обычно, вызвала такси. Всю дорогу мы проболтали с водителем, он мне очень понравился, - делится Полина. - Я даже хотела взять его номер телефона, но постеснялась… В итоге пошла плавать. А после тренировки решила расслабиться в джакузи. И вдруг вижу его!

Оказывается, что прекрасная ижевчанка так понравилась молодому человеку, что он испугался - вдруг они больше никогда не встретятся? - и решил отправиться за ней в бассейн.

ФОТО: Личный архив героя публикации.

- Он мне сказал: «А не хочешь ли ты со мной встречаться?», - вспоминает девушка. - И с тех пор мы вместе. Я даже не испугалась, что Кристофер так внезапно появился передо мной. Наоборот, ждала этого. У меня было предчувствие, что эта встреча - судьбоносна. Можно сказать, что это была любовь с первого взгляда!

ИСПУГАЛИСЬ, ЧТО НИКОГДА НЕ УВИДЯТСЯ

Молодые люди встречались около полутора месяцев, и Кристофер сделал Полине предложение. Ижевчанка согласилась.

- Все это было в несколько ускоренном режиме, потому что у меня заканчивалась туристическая виза, - говорит ижевчанка. - Мы даже думали расстаться, но страх, что мы можем никогда не увидеться, в итоге сделал нас семьей.

Семья и Полины, и Кристофера на решение молодых людей пожениться отреагировала положительно.

- Когда родные узнали, что я встречаюсь с американцем, они не удивились и пожелали счастья, потому что были готовы, что я уезжаю «навсегда». На решение о свадьбе они тоже отреагировали положительно, так как знали о наших отношениях, - рассказывает ижевчанка. - Но мама Криса сначала отнеслась настороженно: она не верила в искренность наших отношений. Нам удалось убедить ее в обратном: мы долго с ней разговаривали, проводили время вместе, я много рассказывала о себе. Тогда она поняла, что мы любим друг друга и увидела наш серьезный настрой.

ФОТО: Личный архив героя публикации.

Свадьбу молодожены отпраздновали в тихом семейном кругу. Родные Полины присутствовать на торжестве не смогли - не успели бы получить визу.

- После росписи мы отправились в путешествие в Сан-Франциско на машине, - говорит ижевчанка. - Пробыли там всего 1 день, но получили море крутых эмоций. Мне не хотелось, как многим девушкам, обыкновенной свадьбы с белым платьем, фатой и бросанием букета - это скучно. Поэтому мы устроили праздник для себя и отправились в путешествие. Было нереально красиво, обожаю западное побережье.

АМЕРИКАНСКАЯ СВЕКРОВЬ

- Мне очень повезло со свекровью! - отвечает Полина на вопрос о взаимоотношениях с мамой Кристофера.

Женщины быстро нашли общий язык. Они часто проводят время вместе: ходят в музеи, кино, национальные парки и просто наслаждаются обществом друг друга!

- Мы любим посещать Санта-Барбару, - рассказывает ижевчанка. - Там, в местном зоопарке, я впервые увидела жирафа и слонов настолько близко! А еще мы вместе ходим на русский балет - его очень любит свекровь.

Кроме того, и Полина, и мама Криса без ума от искусства и группы The Beatles*.

«СКУЧАЮ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ»

В Америке Полина не чувствует себя чужой: Калифорния - это микс из разных культур и народностей. Поэтому на «новеньких» здесь не обращают внимания. Не важно, какого цвета твоя кожа, в кого ты веришь и кого любишь.

ФОТО: Личный архив героя публикации.

- Лос-Анджелес - город мигрантов. Сюда приезжают люди со всего мира, - рассказывает Полина. - И все борются за место под солнцем. Здесь вообще практически ничего не знают о России. Например, Крис думал, что это - огромная страна с двумя городами. Так что тут больше свободы и самовыражения.

Но и по жизни в Ижевске Полина тоскует. Она никак не может привыкнуть к тому, что Америка - полностью автомобилизированная страна.

- Больше всего я скучаю по общественному транспорту, - смеется ижевчанка. - Тут его просто нет, либо он работает в режиме «один автобус в час». А все расположено на огромном расстоянии! Без машины тут не выжить. Мы живем достаточно близко к пляжу: всего 5 минут на машине. Если идти пешком - это займёт 47 минут. Варианта доехать на автобусе просто нет. В Ижевске в этом плане проще - ты можешь доехать фактически до любой точки города на общественном транспорте. Конечно, это не проблема, когда есть машина. Но с ней всегда что-то может случиться, и тогда полностью отрезан от мира.

Русский vs американец

По словам Полины, американские мужчины по сравнению с русскими более вежливы, улыбчивы, общительны, заботливы и научены ухаживать за женщиной.

- Кристофер постоянно заботится о моих чувствах, думает о том, чтобы мне было комфортно. Он практически никогда не грустит и на все трудности смотрит как бы свысока, знает, что все можно преодолеть, - комментирует Полина.

Кроме того, американцы не обращают внимания на внешний вид, «разрешают» людям выглядеть так, как они хотят и соблюдают личные границы. А еще у них отсутствует желание постоянно давать советы.

- Я не парюсь, как выгляжу, когда выхожу на улицу, потому что знаю, что меня не осудят, - говорит ижевчанка. - Ты можешь выглядеть как угодно и никто не скажет и слова! Что касается личных границ, то они даже в очереди стараются стоять друг от друга поодаль, примерно на полметра. В целом, американский менталитет мне ближе. Но я до сих пор не могу привыкнуть к small talk*- это когда любой, даже незнакомый человек, может начать с тобой разговаривать - в кафе, магазине или просто на улице.

ДОРОГО ЛИ ЖИТЬ В КАЛИФОРНИИ?

Средняя заработная плата в Калифорнии - около 190 000 рублей.

Аренда квартиры в месяц обойдется от 120 000 рублей, недельная продуктовая корзина на двоих - от 4000 рублей.

Чек в ресторане - примерно 650 рублей на человека. Кроме того, в обязательном порядке нужно заплатить чаевые официанту, а это 15-18% от чека.

КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ АМЕРИКАНЦА?

Стоит проявлять свои чувства и не быть застенчивой. В противном случае американец попросту перестанет флиртовать и ваше общение перейдет в статус «дружба».

Американцы дружелюбны и разговорчивы, но при этом тактичны и не нарушают личных границ. Того же самого требуют и от девушек. Поэтому ревновать американского мужчину и лезть к нему в телефон не стоит: не поймет.

Американцы ценят чувство юмора. Но не стоит позволять себе двусмысленные шутки и сарказм.

О своих желаниях лучше говорить прямо: намеки они попросту не поймут.

- Я, конечно, с этим не согласна, - смеется Полина. - Главное в любых отношениях - это искренность. Конечно, я не знаю, как влюбить в себя американца. Да я и не пыталась. Мне кажется, между двумя людьми просто должна пробежать искра и сработать какая-то химия.

*По данным сайта obliviousmind.com.

*Зе Битлз, *Смол ток

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