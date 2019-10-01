Утро в Ижевске: открытие кибершколы, возможный рост тарифов на холодную воду и состояние новой Центральной площади
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 1 октября, вторник. В городе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Днем до +11 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
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Далее с подробностями.
КИБЕРШКОЛА
В Ижевске открылась первая в Приволжском федеральном округе кибершкола. В нее могут ходить школьники с 14 лет и студенты, которые интересуются компьютерными играми и хотят вывести свое хобби на спортивный уровень.
Фото: Яна Рафикова
БУДЕТ РОСТ?
С июля 2020 году тарифы на холодную воду могут вырасти на 30%. С чем это связано и на что пойдут эти средства, разбиралась «Комсомолка».
Фото: Архив «КП» в Ижевске
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В выходные глава Удмуртии прошелся по обновленной Центральной площади с проверкой. Результаты он озвучил на своей странице в «Инстаграм». От велосипедистов и самокатчиков начали крошиться ступени и края клумб.
Фото: скриншот видео
ИСТОЧНИК KP.RU
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