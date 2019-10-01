Утро в Ижевске: открытие кибершколы, возможный рост тарифов на холодную воду и состояние новой Центральной площади

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 1 октября, вторник. В городе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Днем до +11 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Участок улицы Берша закроют в Ижевске до 1 ноября

Концепцию использования главного корпуса оружейного завода представили в Ижевске

Житель Удмуртии обморозил ноги на застрявшем подъемнике в Кабардино-Балкарии

1 октября местами по Удмуртии ожидается усиление ветра

В МЧС России по Удмуртии прокомментировали запрет курения на балконах

Российский велосипедист доставил письма детей из Ижевска во Францию

Скульптура с изображением трех голов лошадей может появиться в Ижевске

Далее с подробностями.

КИБЕРШКОЛА

В Ижевске открылась первая в Приволжском федеральном округе кибершкола. В нее могут ходить школьники с 14 лет и студенты, которые интересуются компьютерными играми и хотят вывести свое хобби на спортивный уровень.

Фото: Яна Рафикова

БУДЕТ РОСТ?

С июля 2020 году тарифы на холодную воду могут вырасти на 30%. С чем это связано и на что пойдут эти средства, разбиралась «Комсомолка».

Фото: Архив «КП» в Ижевске

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В выходные глава Удмуртии прошелся по обновленной Центральной площади с проверкой. Результаты он озвучил на своей странице в «Инстаграм». От велосипедистов и самокатчиков начали крошиться ступени и края клумб.