2019-10-01T09:36:41+03:00
Общество

Утро в Ижевске: открытие кибершколы, возможный рост тарифов на холодную воду и состояние новой Центральной площади

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Грачев СергейФото: Грачев Сергей
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 1 октября, вторник. В городе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Днем до +11 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Участок улицы Берша закроют в Ижевске до 1 ноября

Концепцию использования главного корпуса оружейного завода представили в Ижевске

Житель Удмуртии обморозил ноги на застрявшем подъемнике в Кабардино-Балкарии

1 октября местами по Удмуртии ожидается усиление ветра

В МЧС России по Удмуртии прокомментировали запрет курения на балконах

Российский велосипедист доставил письма детей из Ижевска во Францию

Скульптура с изображением трех голов лошадей может появиться в Ижевске

Далее с подробностями.

КИБЕРШКОЛА

В Ижевске открылась первая в Приволжском федеральном округе кибершкола. В нее могут ходить школьники с 14 лет и студенты, которые интересуются компьютерными играми и хотят вывести свое хобби на спортивный уровень.

Фото: Яна Рафикова

Фото: Яна Рафикова

БУДЕТ РОСТ?

С июля 2020 году тарифы на холодную воду могут вырасти на 30%. С чем это связано и на что пойдут эти средства, разбиралась «Комсомолка».

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото: Архив «КП» в Ижевске

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В выходные глава Удмуртии прошелся по обновленной Центральной площади с проверкой. Результаты он озвучил на своей странице в «Инстаграм». От велосипедистов и самокатчиков начали крошиться ступени и края клумб.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Теплая погода в Удмуртии продержится до субботы
Пережить утрату: врачи Ижевска помогут потерявшим новорожденного ребенка родителям
В Москве состоялась премьера фильма, в котором снялись Бурановские бабушки из Удмуртии
Дорогу Ува - Ижевск отремонтировали
Мошенники похитили у ижевчанки более 300 тысяч рублей
День пожилого человека в зоопарке Ижевска: дедушка зажигает на празднике
На завершение строительства 50-метрового бассейна в Ижевске потратят 580 млн рублей
Работы по расчистке русла реки Иж ведутся в Удмуртии
Жителя Удмуртии осудили за попытку участия в массовых беспорядках в Москве
Ижевская спортсменка Алина Загитова попала в ТОП-50 самых популярных фигуристов мира
Большой этнографический диктант пройдет в Удмуртии
45 тонн мусора вывезли со свалки в Ленинском районе Ижевска
Памятную монету имени Михаила Калашникова представили в Удмуртии