Утро в Ижевске: ремонт крыш в школах, наказание за шутку о взрыве и способы сэкономить на отоплении

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 3 октября. Температура воздуха составит +12...+14 градусов, будут дожди. А пока вы укутываетесь потеплее и ищете зонтик, мы расскажем вам короткие новости:

- На трассе в Удмуртии произошло жесткое ДТП

- В Удмуртии погиб ребенок из-за халатности врача

- В Ижевске отменили регулярные рейсы теплохода

- В концерне «Калашников» назначили нового директора

- Очевидцы: вблизи одной из деревень Удмуртии ходит верблюд

- Альпинисты из Удмуртии совершили восхождение на пик Калашникова

- Капитан команды «Ижсталь» установил рекорд клуба

- Эксперты рассказали о способах сэкономить на отоплении

Перейдем к подробным новостям:

Ремонт всех крыш в детских садах планируют завершить к середине ноября

В некоторых садиках утепляют стеныФото: Анастасия Захарова

Ремонт крыш в школах и детских садах Ижевска планируется завершить к 15 ноября. К этому сроку сдадут последние объекты – это детские сады №№253 и 260. Журналист «Комсомолки» проверил, как идет строительство.

Решил пошутить: ижевчанина осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Фото: pixabay

В Ижевске вынесли приговор местному жителю, который позвонил с заведомо ложной информацией о готовящемся взрыве. Он признал вину в полном объеме.

«Барак облюбовали бомжи»: после пожара семья из Ижевска живет в разваливающемся доме

Пожар уничтожил половину баракаФото: Сергей ГРАЧЕВ

Глядя на полуразрушенный барак, стоящий на улице Зимней, сложно представить, что в нем до сих пор живут люди. В 2016 году пожар уничтожил большую часть крыши. Сегодня там живет семья Корепановых. «Комсомолка» побывала у них в гостях и выяснила, с какими трудностями приходится сталкиваться ижевчанам.

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