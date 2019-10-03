Утро в Ижевске: ремонт крыш в школах, наказание за шутку о взрыве и способы сэкономить на отоплении
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 3 октября. Температура воздуха составит +12...+14 градусов, будут дожди. А пока вы укутываетесь потеплее и ищете зонтик, мы расскажем вам короткие новости:
- На трассе в Удмуртии произошло жесткое ДТП
- В Удмуртии погиб ребенок из-за халатности врача
- В Ижевске отменили регулярные рейсы теплохода
- В концерне «Калашников» назначили нового директора
- Очевидцы: вблизи одной из деревень Удмуртии ходит верблюд
- Альпинисты из Удмуртии совершили восхождение на пик Калашникова
- Капитан команды «Ижсталь» установил рекорд клуба
- Эксперты рассказали о способах сэкономить на отоплении
Перейдем к подробным новостям:
Ремонт всех крыш в детских садах планируют завершить к середине ноября
В некоторых садиках утепляют стеныФото: Анастасия Захарова
Ремонт крыш в школах и детских садах Ижевска планируется завершить к 15 ноября. К этому сроку сдадут последние объекты – это детские сады №№253 и 260. Журналист «Комсомолки» проверил, как идет строительство.
Решил пошутить: ижевчанина осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Фото: pixabay
В Ижевске вынесли приговор местному жителю, который позвонил с заведомо ложной информацией о готовящемся взрыве. Он признал вину в полном объеме.
«Барак облюбовали бомжи»: после пожара семья из Ижевска живет в разваливающемся доме
Пожар уничтожил половину баракаФото: Сергей ГРАЧЕВ
Глядя на полуразрушенный барак, стоящий на улице Зимней, сложно представить, что в нем до сих пор живут люди. В 2016 году пожар уничтожил большую часть крыши. Сегодня там живет семья Корепановых. «Комсомолка» побывала у них в гостях и выяснила, с какими трудностями приходится сталкиваться ижевчанам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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