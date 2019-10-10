Ижевчанка, вышедшая замуж за малийца: «Родные боялись, что меня продадут на органы»

История любви семьи Аскофаре началась в декабре 2016 года. Айгуль Габизинова сдала очередной зачет в Ижевской медакадемии (девушка училась на врача-стоматолога. - Прим. ред.) и отправилась вместе с одногруппницей в бар. Там, на танцполе, она встретила своего будущего мужа - Амаду.

Связали танцы

- Когда я пошла танцевать, то краем глаза увидела, что ко мне приближается темнокожий человек с желтым блином на голове, - смеется Айгуль. - У него тогда были волосы обесцвечены. Я первая заговорила с ним на ломаном английском, типа: «Двигайся влево, двигайся вправо: танцуй!». А он мне отвечает «Успокойся, я говорю на русском!».

В свободное от учебы и работы время семья Аскофаре проводит для всех желающих уроки зумбы. ФОТО: Личный архив героя публикации.

Амаду действовал решительно: пригласил девушку в кафе и попросил ссылку на страницу в соцсетях. Айгуль рассказала, как с ней «подружиться» и согласилась на встречу. Уже на следующий день молодые люди отправились в кафе. С темнокожим парнем девушке нравилось общаться, но воспринимала она его только в качестве друга: знала, что родные не одобрят возможный роман. Однако чувства оказались сильнее.

- Я сразу ей сказал: «Ты будешь моей женой». И на все возражения Айгуль отвечал: «Посмотрим». А вообще, я уверен, что наша встреча была не случайной, - комментирует молодой человек. - Я еще за год до нашего знакомства заприметил ее на соревнованиях по хип-хопу.

Знакомство с родителями

Через месяц общения Айгуль и Амаду поняли, что не могут друг без друга. Но и тогда девушка говорила родным, что они с юношей просто дружат.

ФОТО: Личный архив героя публикации.

- Мама быстро поняла, что нас связывает гораздо большее, - рассказывает девушка. - Было очень много слез, переживаний. Папа с мамой мне говорили: «Да ты что, там тебя продадут на органы, ты попадешь в гарем, будешь у него десятой женой».

Но любовь оказалась сильнее: как только родные ижевчанки лично познакомились с Амаду, они поверили в искренность их союза. И поддержали решение молодых людей создать семью.

Брак на небесах

Через год Амаду и Айгуль устроили никах - мусульманскую свадьбу. Официально они пока не женаты.

ФОТО: Личный архив героя публикации.

- Мы оба верующие, поэтому для нас это было важнее росписи в загсе, - говорит девушка. - Все прошло скромно, на торжестве присутствовали самые близкие родственники. К сожалению, родители мужа не приехали: им очень тяжело выехать с Мали. Но у нас впереди еще заключение официального брака, на которое, мы очень надеемся, смогут приехать родные Амаду.

Кстати, своим родным молодой человек сообщил об этом по скайпу.

- Они до сих пор не верят, что я женат на белой девушке. Когда родители впервые увидели Айгуль, то очень удивились: «Эта прекрасная белая девушка с тобой, что она в тебе нашла?», - смеется Амаду. - Я тоже не знаю, что она во мне нашла. Может, потому, что я танцую?

А в 2018 году в семье Аскофаре родился ребенок - малыш Эмин. Он учится говорить как на русском, так и на английском языках. А бабушка малыша даже учит его татарскому!

ФОТО: Личный архив героя публикации.

«Мы должны жить на Мали»

Айгуль еще не была на родине Амаду - в республике Мали (Западная Африка), однако успела познакомиться с иностранными традициями и культурой заочно.

ФОТО: Личный архив героя публикации.

- Когда встал вопрос о том, где мы будем жить, то решили, что в России, - говорит Айгуль. - Хотя в Мали принято так: первый сын, а Амаду старший в семье, должен жить с родителями под одной крышей. Он остается за отца и несет ответственность за своих младших братьев и сестер. Поэтому, по обычаям, мы должны жить там. Но нам удалось убедить родителей мужа, что в России больше перспектив для нас и нашего ребенка.

- Они очень испугались, что я женюсь на русской девушке и больше никогда не приеду к ним, - добавляет Амаду. - Но я объяснил, что буду летать в гости. Сейчас все хотят познакомиться лично не только с Айгуль, но и ее родными. У нас принято, что старшая тетя просит руки у родителей невесты, поэтому она мечтает о встрече!

Мали - одна из самых бедных и экономически неустойчивых стран в Западной Африке. Жители делятся на два класса - очень бедные и очень богатые.

- Если есть деньги, то в Мали можно жить, имея необходимый комфорт. Например, лечиться в частных клиниках, где работают европейцы. Только вот найти там эти деньги очень сложно, - говорит Айгуль. - Если ты государственный служащий, зарплату могут не выдавать по полгода.

ФОТО: Личный архив героя публикации.

Когда Амаду закончит учебу, то семья Аскофаре планирует отправиться на другой континент: в гости к родным. До визита в Мали Айгуль, ее муж и сын должны сделать прививки от желтой лихорадки: власти боятся новой эпидемии.

- Сейчас эта страна полностью безопасна, - говорит девушка. - Военные противостояния остановлены, так что мы с радостью ждем момента, когда муж закончит учебу, и мы сможем воссоединиться с нашей большой семьей.

ФОТО: Личный архив героя публикации.

Внутренняя кухня

И Айгуль, и Амаду - мусульмане, поэтому различий в семейном укладе пара не ощущает. Ответственность за приготовление еды лежит на девушке. Она признается, что готовить африканскую еду не умеет.

- Почему-то Амаду меня так и не научил, хотя мне готовил. Африканская кухня - это сочетание несочетаемого: например, суп с арахисом. Малийцы любят, когда все в обилии: соусы какие-либо, приправы, мясо. Для нас вполне нормально, когда на обед подается гречка и курица. Амаду говорит, что не понимает, как это можно есть, - смеется Айгуль. - Это для него слишком пресно.

- Я вообще не чувствую вкуса этих вареных продуктов, - добавляет Амаду. - В готовку нужно вкладывать сердце, любовь. И обязательно соус!

Амаду помогает жене с домашними делами: моет полы, следит за ребенком и может приготовить ужин.

ФОТО: Личный архив героя публикации.

Вопрос ребром!

Как влюбить в себя малийца?

- Главное, что должно быть в девушке - это искренность. Когда и ты, и она на одной волне, вы можете снять маски и быть собой, - говорит Амаду. - В Айгуль меня зацепило то, что она всегда внимательно меня слушала, с открытым ртом. Я могу говорить обо всем на свете, а она никогда меня не перебивает.

Что касается внешних признаков, то, если верить victorbalabanov.ru, африканцев привлекает в женщинах белый цвет кожи. На другом континенте это считается символом престижа и статуса. Так что, если в ваши планы входит выйти замуж за темнокожего принца, лучше обходить стороной солярий и прятаться от жаркого летнего солнца.