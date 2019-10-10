2019-10-10T07:00:14+03:00
Общество

Утро в Ижевске: победа российских гимнастов, смерть олененка и праздничные выходные в ноябре

«Комсомолка» подготовила традиционный утренний обзор
Анастасия Волкова
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Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 10 октября. Сегодня температура воздуха составит +4...+5 градусов, будут дожди. Желаем вам уютного дня и скорейшего завершения рабочей недели. Не забудьте взять зонтик! А пока предлагаем вам прочитать новости одной строкой:

Гимнаст из Удмуртии стал чемпионом мира в составе российской сборной

Школа Ижевска вошла в топ-30 лучших учебных учреждений России

Ижевчанина осудят за убийство знакомого

Жителей Удмуртии ждут праздничные выходные в ноябре

С ворот проходной Ижмаша сняли орден Ленина и другие награды

На вокзалах Удмуртии с января 2020 года туалеты станут для всех бесплатными

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В желудке нашли куски резины

ФОТО: Зоопарк Ижевска

ФОТО: Зоопарк Ижевска

Две недели назад в зоопарке Ижевска умер северный олень – четырехмесячная Венера. Вскрытие показало, что малышка была совершенно здорова, никаких травм не было. Причина трагедии проста и в то же время ужасна – посетители закормили олененка до смерти. И не только едой. Подробности выяснила «Комсомолка».

Кто сидит ближе всего к манежу и где купают животных?

ФОТО: Амир Закиров

ФОТО: Амир Закиров

Заходя в цирк, зрители могут наблюдать только просторный холл, гардеробную, кафе и сам манеж. Но мы то знаем, что это около 30% всего комплекса. А что в остальной части цирка? Что есть в подвалах? И зачем кабинет коверных клоунов находится ближе всего к манежу? Расскажем в нашем проекте «Закулисье».

Из спортсменки в экскурсоводы

ФОТО: Музей Ижевска

ФОТО: Музей Ижевска

Людмиле Меркушевой - 75 лет. Выйдя на пенсию, она не осела дома у телевизора - вместо этого ижевчанка закончила магистратуру по специальности «Туризм» и решила получить специальность экскурсовода. Сегодня наша героиня организует и проводит необычные экскурсии - все истории она рассказывает через призму своей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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