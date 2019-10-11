9 идей для романтических свиданий в Ижевске

Порелаксировать на флоатинге

Расслабиться в бассейне и насладиться состоянием невесомости - что может быть лучше?

В студии есть специальные процедуры для двоих, в том числе ойл-комплекс - специальные техники расслабления и стимуляции с помощью масел: разминания, поглаживания, растирания, вибрации. Далее вас ждет флоатинг в специальной капсуле, наполненной концентрированным раствором английской соли. Вас погружают в раствор, нагретый до температуры тела, и… вы расслабляетесь от макушки до самых кончиков пальцев.

Продолжительность программы 2,5-3 часа.

Студия омоложения и гармонии FLOAT SPA*

ул. Холмогорова, 20, 2 этаж

Запись по тел.: 77-15-38, 8-922-517-15-38

Цена: 5 690 руб.

Сайт: vk.com/floatspa18

18+

Назначить свидание за гончарным кругом

Фото: instagram.com/kolokolschool_izh

В гончарной школе вы можете сделать своими руками чашку, вазу или кувшин. При этом работать нужно будет в самой комфортной обстановке - для вас могут зажечь свечи и включить музыку. А через 2-3 недели вы сможете забрать изделия, которые создали вместе - они станут приятным дополнением к интерьеру.

Гончарная школа «Колокол»

Ул. Красногеройская, 63Б (район УдГУ, за банком ВТБ )

Запись по тел. 77-66-77

Цена: 4 500 руб.

Сайт: vk.com/kolokolschool_izh

18+

Снять номер в гостинице для двоих

Отключиться от повседневных забот, разнообразить свои будни и оживить отношения поможет отдых в новом отеле. Здесь можно выбрать один из семи атмосферных номеров с авторским дизайном. «Шале», «Прованс», «Индия», «Африка», «Мексика», «Китай», «Бали» - выбирайте любой и наслаждайтесь! Ванна-джакузи и завтрак в номер прилагаются.

Бутик-отель «Эрмитаж»

ул. Ворошилова, 93а

Забронировать номер по тел.: 465-433, 8-912-003-32-47

Цена: от 2500 руб./сут.

Сайт: ermitazhizh.ru

18+

Заказать массаж для двоих

Вы можете пригласить свою вторую половинку на свидание в студию массажа! Здесь можно выбрать нужную программу из трех:

«Твикс»-1: Процедура + 2 эфирных масла, 60 мин., 2680 руб.

«Твикс»-2: Процедура + 2 эфирных масла + 2 маски, 90 мин., 4180 руб.

«Твикс»-3: Процедура + 2 эфирных масла + 2 маски + 2 скрабирования, 120 мин., 5680 руб.

Сеть студий заботы о теле «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы»

пер. Северный, 52

Запись по тел. 8-922-508-99-11

Сайт: vk.com/relsy_relsy

18+

Покататься на лошадях

Клуб предлагает конные прогулки в спокойном темпе (шаг/рысь), где вы сможете насладиться осенней природой и пофотографироваться вместе. Не бойтесь: если вы не умеете держаться в седле, инструкторы помогут и научат вас.

Запись по тел.: 8-950-152-42-12, 8-951-202-72-18, 8-952-401-60-76

Цена: часовая прогулка 650 руб./чел.

Сайт: vk.com/klub_allur

6+

Потанцевать аргентинское танго

Фото: vk.com/parketdance

Этот страстный танец точно разогреет вас и вашего партнера. Инструктор в течение часа будет заниматься только вами: показывать движения, исправлять основные ошибки. И главное, вас никто не будет отвлекать и тем более мешать танцевать. Кстати, вместо танго можно выбрать не менее чувственную бачату или зажигательную кизомбу.

Студия танца PARKET

Ул. М. Горького, 53

Запись по тел. 8-951-219-99-31

Цена: от 1000-1200 руб.

Сайт: vk.com/parketdance

6+

Нарисовать свою картину

Когда хочется побыть вдвоем, но выйти из рамок приевшегося и найти что-то новое, то мастерская художника - это то, что нужно. Большие окна, свечи, краски и художник, который перенесет вас в яркий мир творчества. При этом опыт рисования не важен! Мастер найдет подходящую для вас технику письма, подготовит все материалы, будет окружать вас заботой. А вы можете принести бутылочку сухого и закуски, чтобы уйти еще более счастливыми.

Художественная мастерская

Ул. Лихвинцева, 52

Запись по тел. 8-912-763-47-74 (Viber/WhatsApp)

Цена: 3000 руб. (без ограничения времени, материалы включены)

Сайт: vk.com/naiveart18

12+

Устроить романтический ужин

Под руководством профессионального шеф-повара одного из ресторанов города вы приготовите три блюда. А потом поужинаете или пообедаете - только вдвоем.

Все действо будет длиться 3 часа. Блюда вы сможете выбрать из основного меню студии.

Кулинарная студия «Вилка»

Ул. К. Маркса, 227

Запись по тел. 235−003

Цена: 9000 руб.

Сайт: studiovilka.ru

18+

Полетать на гамаках

Фото: bonodono.ru

Воздушная йога - это очень необычное занятие, в котором люди раскрываются, как цветочный бутон: хмурые - улыбаются, серьезные - раскрепощаются, напряженные - расслабляются, нервные - успокаиваются. Для отношений в паре это прекрасный способ лучше понять друг друга, гармонизировать отношения на уровне сознания, духа и тела, научиться тоньше чувствовать свою вторую половинку!

Арт-пространство «Атмосфера»

Ул. Удмуртская, 304а

Запись по тел. 8-922-515-95-15

Цена: 1200 руб.

16+

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