9 идей для романтических свиданий в Ижевске
Порелаксировать на флоатинге
Расслабиться в бассейне и насладиться состоянием невесомости - что может быть лучше?
В студии есть специальные процедуры для двоих, в том числе ойл-комплекс - специальные техники расслабления и стимуляции с помощью масел: разминания, поглаживания, растирания, вибрации. Далее вас ждет флоатинг в специальной капсуле, наполненной концентрированным раствором английской соли. Вас погружают в раствор, нагретый до температуры тела, и… вы расслабляетесь от макушки до самых кончиков пальцев.
Продолжительность программы 2,5-3 часа.
Студия омоложения и гармонии FLOAT SPA*
ул. Холмогорова, 20, 2 этаж
Запись по тел.: 77-15-38, 8-922-517-15-38
Цена: 5 690 руб.
Сайт: vk.com/floatspa18
18+
Назначить свидание за гончарным кругом
Фото: instagram.com/kolokolschool_izh
В гончарной школе вы можете сделать своими руками чашку, вазу или кувшин. При этом работать нужно будет в самой комфортной обстановке - для вас могут зажечь свечи и включить музыку. А через 2-3 недели вы сможете забрать изделия, которые создали вместе - они станут приятным дополнением к интерьеру.
Гончарная школа «Колокол»
Ул. Красногеройская, 63Б (район УдГУ, за банком ВТБ )
Запись по тел. 77-66-77
Цена: 4 500 руб.
Сайт: vk.com/kolokolschool_izh
18+
Снять номер в гостинице для двоих
Отключиться от повседневных забот, разнообразить свои будни и оживить отношения поможет отдых в новом отеле. Здесь можно выбрать один из семи атмосферных номеров с авторским дизайном. «Шале», «Прованс», «Индия», «Африка», «Мексика», «Китай», «Бали» - выбирайте любой и наслаждайтесь! Ванна-джакузи и завтрак в номер прилагаются.
Бутик-отель «Эрмитаж»
ул. Ворошилова, 93а
Забронировать номер по тел.: 465-433, 8-912-003-32-47
Цена: от 2500 руб./сут.
Сайт: ermitazhizh.ru
18+
Заказать массаж для двоих
Вы можете пригласить свою вторую половинку на свидание в студию массажа! Здесь можно выбрать нужную программу из трех:
«Твикс»-1: Процедура + 2 эфирных масла, 60 мин., 2680 руб.
«Твикс»-2: Процедура + 2 эфирных масла + 2 маски, 90 мин., 4180 руб.
«Твикс»-3: Процедура + 2 эфирных масла + 2 маски + 2 скрабирования, 120 мин., 5680 руб.
Сеть студий заботы о теле «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы»
пер. Северный, 52
Запись по тел. 8-922-508-99-11
Сайт: vk.com/relsy_relsy
18+
Покататься на лошадях
Клуб предлагает конные прогулки в спокойном темпе (шаг/рысь), где вы сможете насладиться осенней природой и пофотографироваться вместе. Не бойтесь: если вы не умеете держаться в седле, инструкторы помогут и научат вас.
Запись по тел.: 8-950-152-42-12, 8-951-202-72-18, 8-952-401-60-76
Цена: часовая прогулка 650 руб./чел.
Сайт: vk.com/klub_allur
6+
Потанцевать аргентинское танго
Фото: vk.com/parketdance
Этот страстный танец точно разогреет вас и вашего партнера. Инструктор в течение часа будет заниматься только вами: показывать движения, исправлять основные ошибки. И главное, вас никто не будет отвлекать и тем более мешать танцевать. Кстати, вместо танго можно выбрать не менее чувственную бачату или зажигательную кизомбу.
Студия танца PARKET
Ул. М. Горького, 53
Запись по тел. 8-951-219-99-31
Цена: от 1000-1200 руб.
Сайт: vk.com/parketdance
6+
Нарисовать свою картину
Когда хочется побыть вдвоем, но выйти из рамок приевшегося и найти что-то новое, то мастерская художника - это то, что нужно. Большие окна, свечи, краски и художник, который перенесет вас в яркий мир творчества. При этом опыт рисования не важен! Мастер найдет подходящую для вас технику письма, подготовит все материалы, будет окружать вас заботой. А вы можете принести бутылочку сухого и закуски, чтобы уйти еще более счастливыми.
Художественная мастерская
Ул. Лихвинцева, 52
Запись по тел. 8-912-763-47-74 (Viber/WhatsApp)
Цена: 3000 руб. (без ограничения времени, материалы включены)
Сайт: vk.com/naiveart18
12+
Устроить романтический ужин
Под руководством профессионального шеф-повара одного из ресторанов города вы приготовите три блюда. А потом поужинаете или пообедаете - только вдвоем.
Все действо будет длиться 3 часа. Блюда вы сможете выбрать из основного меню студии.
Кулинарная студия «Вилка»
Ул. К. Маркса, 227
Запись по тел. 235−003
Цена: 9000 руб.
Сайт: studiovilka.ru
18+
Полетать на гамаках
Фото: bonodono.ru
Воздушная йога - это очень необычное занятие, в котором люди раскрываются, как цветочный бутон: хмурые - улыбаются, серьезные - раскрепощаются, напряженные - расслабляются, нервные - успокаиваются. Для отношений в паре это прекрасный способ лучше понять друг друга, гармонизировать отношения на уровне сознания, духа и тела, научиться тоньше чувствовать свою вторую половинку!
Арт-пространство «Атмосфера»
Ул. Удмуртская, 304а
Запись по тел. 8-922-515-95-15
Цена: 1200 руб.
16+
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ИСТОЧНИК KP.RU
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