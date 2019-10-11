Утро в Ижевске: избиение подростками сверстницы, очистка Ижа и долги за «коммуналку» в 1,6 миллиарда

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 10 октября. Сегодня температура воздуха составит +7...+9 градусов, будут дожди. Желаем вам уютного дня и скорейшего завершения рабочей недели. Не забудьте взять зонтик! А пока предлагаем вам прочитать новости одной строкой:

Названа главная причина детских смертей на водоемах Удмуртии

Собственная Стервелла Де Вилль появилась в Удмуртии. Только крадет она не совсем далматинцев...

На улице Оружейника Драгунова в Ижевске появится пешеходный переход

Жители Удмуртии задолжали за «коммуналку» более 1,6 млрд рублей

Дорогу Ижевск-Воткинск перекроют в связи со следственными действиями

По какой причине администрация не стала заключать концессионное соглашение по ремонту подземных переходов

Какие штаммы гриппа ожидаются в Удмуртии и какие прививки нужно ставить детям и взрослым

Ижевск может отдать систему уличного освещения в концессию

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Машинное масло, вода и пластиковые трубы: в Ижевске чистят главную реку города

Фото: Дмитрий Бикин

Больше 100 лет в реке Иж скапливались песок, глина, камни, гнили ветки упавших деревьев. Внесли свою «лепту» и предприятия, которые нет-нет да и сбрасывали отходы в воду. Все это чуть не привело к экологическому коллапсу - из-за загрязнений уровень реки поднялся настолько, что она регулярно выходила из берегов и затапливала находящиеся рядом дома. А про то, сколько грязи и отходов накопилось там за это время, и объяснять не стоит…

Как сейчас чистят Иж, смог увидеть журналист «Комсомолки» Дмитрий Бикин. Вместе с директором представительства «Прогресс» по Волго-Камскому региону Иреком Магдановым он отправился прямиком в «обитель ила». Что он там увидел - читайте в репортаже.

Ижевчанка, вышедшая замуж за малийца: «Родные боялись, что меня продадут на органы»

Фото: Личный архив героя публикации

История любви семьи Аскофаре началась в декабре 2016 года. Айгуль Габизинова сдала очередной зачет в Ижевской медакадемии (девушка училась на врача-стоматолога. - Прим. ред.) и отправилась вместе с одногруппницей в бар. Там, на танцполе, она встретила своего будущего мужа - Амаду.