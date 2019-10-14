Утро в Ижевске: избиение школьницы, приближение зимы и секрет вечной молодости
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 14 октября. Одевайтесь потеплее - на улице +7-9 градусов, временами будут идти дожди. А пока мы вам расскажем короткие новости:
- Автолюбитель в Ижевске врезался в столб и снес колодец
- Подросток из Удмуртии заплатит штраф за изготовление пистолета
- В Удмуртии будут судить мужчину, приговоренного к смертной казни в 90-е
- Прокуратура обязала администрацию района привести в порядок бомбоубежище
- Побоявшись рассказать жене о своих тратах, мужчина выдумал кражу
- В Ижевске открыли сквер Драгунова
- На гастролях в Ижевске Максим Аверин купил парфюм, посвященный Калашникову
Перейдем к подробным новостям:
Жестокое избиение девочки-подростка в Ижевске: что известно на данный момент
Фото: скриншот видеоФото: Сергей ГРАЧЕВ
В четверг, 10 октября, в соцсетях появилась информация о том, что сверстники избили девочку-подростка в Устиновском районе Ижевска. Появилось и видео, на котором заметно, как школьницу пинают, не стесняясь в выражениях. Что же произошло? За что толпа издевались над девушкой? На эти вопросы попытались ответить журналисты «Комсомолки».
Диетологи из Италии рассказали секрет вечной молодости
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Итальянские диетологи узнали секрет молодости: по их словам, все дело в правильном питании. Как нужно изменить свой рацион, чтобы оставаться молодым?
Погода в Ижевске: дождь со снегом и первый «минус»
Фото: PIXABAY
В ближайшее время в Ижевске ожидается похолодание. К каким сюрпризам готовиться на этой неделе и когда температура станет отрицательной?
ИСТОЧНИК KP.RU
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