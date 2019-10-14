Утро в Ижевске: избиение школьницы, приближение зимы и секрет вечной молодости

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 14 октября. Одевайтесь потеплее - на улице +7-9 градусов, временами будут идти дожди. А пока мы вам расскажем короткие новости:

- Автолюбитель в Ижевске врезался в столб и снес колодец

- Подросток из Удмуртии заплатит штраф за изготовление пистолета

- В Удмуртии будут судить мужчину, приговоренного к смертной казни в 90-е

- Прокуратура обязала администрацию района привести в порядок бомбоубежище

- Побоявшись рассказать жене о своих тратах, мужчина выдумал кражу

- В Ижевске открыли сквер Драгунова

- На гастролях в Ижевске Максим Аверин купил парфюм, посвященный Калашникову

Перейдем к подробным новостям:

Жестокое избиение девочки-подростка в Ижевске: что известно на данный момент

Фото: скриншот видеоФото: Сергей ГРАЧЕВ

В четверг, 10 октября, в соцсетях появилась информация о том, что сверстники избили девочку-подростка в Устиновском районе Ижевска. Появилось и видео, на котором заметно, как школьницу пинают, не стесняясь в выражениях. Что же произошло? За что толпа издевались над девушкой? На эти вопросы попытались ответить журналисты «Комсомолки».

Диетологи из Италии рассказали секрет вечной молодости

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянские диетологи узнали секрет молодости: по их словам, все дело в правильном питании. Как нужно изменить свой рацион, чтобы оставаться молодым?

Погода в Ижевске: дождь со снегом и первый «минус»

Фото: PIXABAY

В ближайшее время в Ижевске ожидается похолодание. К каким сюрпризам готовиться на этой неделе и когда температура станет отрицательной?