2019-10-14T23:05:27+03:00
Общество

Утро в Ижевске: жительница Удмуртии, покорившая Сидней, замена окон в садиках и школах и цены на квартиры

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 октября, вторник. В городе сегодня облачно, дождь. Днем до +10 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии разыскивает очевидцев смертельного ДТП

После ремонта крыш в Ижевске открылись шесть детских садов

На Карла Маркса в Ижевске может появиться парковка на 100 мест

Был женат, когда второй раз пошел в загс: в Удмуртии выявили случай двоеженства

Жителям Удмуртии и Башкирии придется объезжать Сарапул из-за реконструкции моста

Глава Ижевска нашел несколько нарушений на недавно отремонтированной улице Баранова

Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место на турнире Finlandia Trophy 2019

74,94 млн рублей поступит в Удмуртию на расселение аварийного жилья

Далее с подробностями.

ЗНАЙ НАШИХ!

Каждый хоть раз задумывался о том, чтобы бросить все и рвануть на другой конец света. Уроженке Удмуртии Ирине Сотниковой удалось исполнить мечту многих девушек - переехать в Австралию, выиграть там в конкурсе красоты, найти мужа и даже познакомиться с создателем журнала Playboy («Плейбой») Хью Хефнером. Подробности выяснила «Комсомолка».

Фото: личный архив героини материала

Фото: личный архив героини материала

ЗАМЕНА

В Ижевске началась работа по замене окон в школах и детских садах. До конца года новые окна появятся в 60 объектах: 22 школах и 38 детских садах. Это 152 миллиона рублей.

Фото: Олег Бекмеметьев

Фото: Олег Бекмеметьев

ЖДАТЬ ЛИ ПОВЫШЕНИЯ?

Еще год назад эксперты предупреждали - из-за введения обязательных эскроу-счетов цены на квартиры взлетят вверх. И действительно, за несколько месяцев жилье заметно подорожало. Ждать ли очередного скачка цен этой осенью, выяснила «Комсомолка».

Архив «КП» в Ижевске

Архив «КП» в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU

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