Утро в Ижевске: жительница Удмуртии, покорившая Сидней, замена окон в садиках и школах и цены на квартиры
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 октября, вторник. В городе сегодня облачно, дождь. Днем до +10 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии разыскивает очевидцев смертельного ДТП
После ремонта крыш в Ижевске открылись шесть детских садов
На Карла Маркса в Ижевске может появиться парковка на 100 мест
Был женат, когда второй раз пошел в загс: в Удмуртии выявили случай двоеженства
Жителям Удмуртии и Башкирии придется объезжать Сарапул из-за реконструкции моста
Глава Ижевска нашел несколько нарушений на недавно отремонтированной улице Баранова
Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место на турнире Finlandia Trophy 2019
74,94 млн рублей поступит в Удмуртию на расселение аварийного жилья
Далее с подробностями.
ЗНАЙ НАШИХ!
Каждый хоть раз задумывался о том, чтобы бросить все и рвануть на другой конец света. Уроженке Удмуртии Ирине Сотниковой удалось исполнить мечту многих девушек - переехать в Австралию, выиграть там в конкурсе красоты, найти мужа и даже познакомиться с создателем журнала Playboy («Плейбой») Хью Хефнером. Подробности выяснила «Комсомолка».
Фото: личный архив героини материала
ЗАМЕНА
В Ижевске началась работа по замене окон в школах и детских садах. До конца года новые окна появятся в 60 объектах: 22 школах и 38 детских садах. Это 152 миллиона рублей.
Фото: Олег Бекмеметьев
ЖДАТЬ ЛИ ПОВЫШЕНИЯ?
Еще год назад эксперты предупреждали - из-за введения обязательных эскроу-счетов цены на квартиры взлетят вверх. И действительно, за несколько месяцев жилье заметно подорожало. Ждать ли очередного скачка цен этой осенью, выяснила «Комсомолка».
Архив «КП» в Ижевске
ИСТОЧНИК KP.RU
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