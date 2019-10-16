Утро в Ижевске: ДТП с 8-летней девочкой, травля в школах и закрытие «наливаек»

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Аттракционы в Летнем саду закрыли на зиму. Как теперь будет работать парк

В Удмуртии в пять раз увеличилась заболеваемость коклюшем

В отношении адвоката из Удмуртии завели уголовное дело

Какая погода ожидается в ближайшие дни в Удмуртии

Нового руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций назначили в Удмуртии

Подростков, которые рисовали на новых остановках, удалось вычислить

Мужчина в Удмуртии выстрелил в сердце своей матери

Численность населения Удмуртии продолжает уменьшаться

Использовал нелегальное оборудование: директора стоматологической клиники оштрафовали в Ижевске

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8-летняя девочка получила травмы в ДТП в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД Удмуртии

- 19-летний водитель машины ВАЗ-2114 не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в машину ВАЗ-2112 под управлением 25-летнего молодого человека, - сообщает 1 отдел УГБИДД МВД Удмуртии.

Жестокое избиение девочки в Ижевске: Как понять, что над твоим ребенком издеваются в школе?

Фото: Сергей Грачев

Увы, случаи с издевательствами в школах для Удмуртии - не редкость. Ярким подтверждением стал недавний случай, когда в лесопосадке Ижевска избили девочку-подростка. Самое страшное, что о случившемся бы не узнали, если бы видео с нападением не попало в интернет.

Но как понять, что над твоим ребенком издеваются? И как остановить это? «Комсомолка решила разобраться в проблеме и ответить на главные вопросы родителей.

Закрываем «наливайку»: как ижевчане справились с нежелательными соседями

Фото: Архив

Шум, пьяные крики, громкая музыка, разбросанные по двору бутылки - если в вашем доме открылась «наливайка», то о покое можно забыть. Как бороться с нежелательными соседями, рассказали жители дома по Карла Либкнехта: им удалось добиться закрытия местного «бара».