Утро в Ижевске: инспекция городка Металлургов, глава города подвел итоги года в должности и секреты криминалистов

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 октября, понедельник. В городе сегодня дождь. Днем до +7...+9 градусов. Но мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Форум "Сделано в Удмуртии" пройдет в Ижевске.

- Капсулу времени заложили в Ижевске.

- Ижевчане решили отремонтировать школьный бассейн за свой счет.

- "Ижсталь" обыграла "Сарыарку" в Ижевске!

- Очевидцы рассказали о таинственном свечении над Ижевском. Что же это на самом деле?

- В Удмуртии выбрали народного участкового, теперь он будет бороться за право называться лучшим участковым России.

- Очевидцы: три автомобиля столкнулись на улице Карла Маркса.

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ГОД В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ ИЖЕВСКА

Фото: Амир Закиров

18 октября 2018-го Главой Ижевска избрали Олега Бекмеметьева. Спустя год он дает большую пресс-конференцию и рассказывает о своих успехах на посту градоначальника, а также планах на дальнейшее развитие города. Мы собрали подборку ответов на главные вопросы этого дня.

КАК В УДМУРТИИ РАСКРЫВАЮТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Фото – предоставлено СУ СК России по Удмуртии

По волоску найти преступника? Легко! Разбираться в химии? Да запросто! Найти все удаленные файлы им записи с телефона? Да как нечего делать. «Комсомолка» разговорила криминалистов следственного управления СК РФ по Удмуртии и выяснила, как они раскрывают преступления.

ПРОГУЛКА ПО "МЕТАЛЛУРГУ"

Фото: Олег Бекмеметьев

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев лично проинспектировал городок Металлургов в Ижевске и проверил участки, беспокоящие жителей.