Утро в Ижевске: инспекция городка Металлургов, глава города подвел итоги года в должности и секреты криминалистов
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 октября, понедельник. В городе сегодня дождь. Днем до +7...+9 градусов. Но мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Форум "Сделано в Удмуртии" пройдет в Ижевске.
- Капсулу времени заложили в Ижевске.
- Ижевчане решили отремонтировать школьный бассейн за свой счет.
- "Ижсталь" обыграла "Сарыарку" в Ижевске!
- Очевидцы рассказали о таинственном свечении над Ижевском. Что же это на самом деле?
- В Удмуртии выбрали народного участкового, теперь он будет бороться за право называться лучшим участковым России.
- Очевидцы: три автомобиля столкнулись на улице Карла Маркса.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ГОД В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ ИЖЕВСКА
Фото: Амир Закиров
18 октября 2018-го Главой Ижевска избрали Олега Бекмеметьева. Спустя год он дает большую пресс-конференцию и рассказывает о своих успехах на посту градоначальника, а также планах на дальнейшее развитие города. Мы собрали подборку ответов на главные вопросы этого дня.
КАК В УДМУРТИИ РАСКРЫВАЮТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Фото – предоставлено СУ СК России по Удмуртии
По волоску найти преступника? Легко! Разбираться в химии? Да запросто! Найти все удаленные файлы им записи с телефона? Да как нечего делать. «Комсомолка» разговорила криминалистов следственного управления СК РФ по Удмуртии и выяснила, как они раскрывают преступления.
ПРОГУЛКА ПО "МЕТАЛЛУРГУ"
Фото: Олег Бекмеметьев
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев лично проинспектировал городок Металлургов в Ижевске и проверил участки, беспокоящие жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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